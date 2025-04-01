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Чемпионат Англии
Арсенал
01.04.2025 21:45 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2025, 10:51 |
25
0

Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля в 21:45 матч чемпионата Англии

01 апреля 2025, 10:51 |
25
0
Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Фулхэм
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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