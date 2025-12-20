20 декабря, свою встречу в рамках очередного тура Серии А проведут Лацио – Кремонезе. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Римляне не оправдывают ожиданий в текущем сезоне, они занимают скромное восьмое место в турнирной таблице, их отставание от первого квартета составляет целых 8 очков. В последнем туре Лацио одолел на выезде Парму со счетом 1:0, сценарий матча был неожиданным, ведь единственный мяч столичный клуб забил, играя вдевятером.

Текущие результаты точно не могут устраивать руководство и фанатов, исправить положение еще реально, однако, нужен серьезный рывок. Большой нагрузки нет, ведь клуб не играет в еврокубках. Ели не будет прогресса, можно ожидать смены главного тренера. Перед этой встречей есть много кадровых потерь, дисквалифицированы Башич и Дзакканьи, Деле-Баширу и Диа вызваны в сборные, Жиго, Исаксен, Ровелла и Хюсай имеют проблемы со здоровьем.

Кремонезе

Неплохо складывается сезон для Кремонезе, который не может ставить перед собой заоблачных задач, учитывая статус новичка. Такие клубы, в первую очередь, стараются сохранить прописку в элитном дивизионе. В последнем туре команда потерпела выездное поражение от Торино – 0:1, прервав серию из двух побед кряду.

Сейчас Кремонезе плотно держится в середине турнирной таблицы, занимая 11 строчку, отрыв от зоны вылета составляет целых 8 очков, что позволяет себя чувствовать в безопасности. Предстоящую встречу точно пропустят Коллоколо и Пайеро, под вопросом Бьнкетти, Файе, Фолино, Грасси, Сармьенто.

Личные встречи

У команд не такая большая история очных противостояний, последний раз они пересекались в сезоне 2022/23, тогда Лацио выиграл оба матча – 4:0 в гостях и 3:2 дома.

Прогноз

Римский клуб на бумаге котируется фаворитом, но Кремонезе непредсказуемый соперник, который способен на сенсацию. Думаю, хозяева Лацио будет владеть преимуществом, а гости попытаются отвечать молниеносными контратаками.

В турнирной таблице соперников отделяет всего два очка, что тоже прибавляет интереса к этой встрече. Подопечные Сарри не могут похвастаться стабильностью, перспективной здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за коэффициент 2.