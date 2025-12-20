Забарный отреагировал на матч, в котором Сафонов стал лучшим игроком

После победы ПСЖ над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, 2:1 по пенальти) внимание болельщиков привлекло то, что два игрока парижан не поздравили Матвея Сафонова, который отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

После решающего сейва большинство игроков ПСЖ мгновенно бросились праздновать вместе с ним. В то же время Люка Шевалье и Илья Забарный решили этого не делать.

Как отмечают французские СМИ, в случае с Шевалье ситуация связана со сложным спортивным контекстом. Француз, который считался первым номером, недавно восстановился после травмы, тогда как Сафонов получил серию матчей и укрепил свои позиции. Забарный же ограничился сдержанной реакцией по политическим причинам.