Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой

Неназванный футболист донецкого «Шахтера» покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

Источник опубликовал командное фото «горняков», сделанное после матча 6-го тура основного этапа Лиги конференций против хорватской «Риеки» (0:0), с соответствующей подписью:

«Для как минимум одного футболиста это фото станет последним в составе «Шахтера».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой