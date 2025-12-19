Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 19:40 |
1404
2

Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой

Горняки попрощаются с по меньшей мере одним футболистом

19 декабря 2025, 19:40 |
1404
2 Comments
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
ФК Шахтер

Неназванный футболист донецкого «Шахтера» покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

Источник опубликовал командное фото «горняков», сделанное после матча 6-го тура основного этапа Лиги конференций против хорватской «Риеки» (0:0), с соответствующей подписью:

«Для как минимум одного футболиста это фото станет последним в составе «Шахтера».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

ФОТО. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой

По теме:
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Источник: середняку ​​УПЛ советуют подписать лидера клуба Первой лиги
Шахтер Донецк фото трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19 декабря 2025, 11:18 57
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо

Коуч планирует взять паузу

Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Футбол | 19 декабря 2025, 11:01 1
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому

36-й летний хавбек провел 100-й матч в еврокубках за «Динамо»

ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
Футбол | 19.12.2025, 03:59
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Футбол | 19.12.2025, 19:24
Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Украинская биатлонистка ответила хейтеру после спринта: «Делаю, что хочу»
Биатлон | 19.12.2025, 14:34
Украинская биатлонистка ответила хейтеру после спринта: «Делаю, что хочу»
Украинская биатлонистка ответила хейтеру после спринта: «Делаю, что хочу»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Марьян Скандинав или Иракли "Николай" Азарови
Ответить
0
New Zealander
Швед? 
Ответить
0
Популярные новости
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
18.12.2025, 05:22 3
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 8
Бокс
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем