Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Горняки попрощаются с по меньшей мере одним футболистом
Неназванный футболист донецкого «Шахтера» покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».
Источник опубликовал командное фото «горняков», сделанное после матча 6-го тура основного этапа Лиги конференций против хорватской «Риеки» (0:0), с соответствующей подписью:
«Для как минимум одного футболиста это фото станет последним в составе «Шахтера».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
