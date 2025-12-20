20 декабря на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда буквально чудесным образом избежала банкротства в начале прошлого века. Довольно быстро после такого кризиса поднявшись в Сегунду, уже там застряли надолго. Но в позапрошлом сезоне наконец-то пытались сделать новый шаг, но, поднявшись в топ-6 2023/2024, уступили в финале стыков. Зато через год уже вышло победить в аналогичном плей-офф.

Вот только даже при столь длительном пути в Ла Лигу оказалось, что играть там футболисты не готовы. И смена тренера, с возвращением Каррьона, не помогла, точнее, стало только хуже. В итоге после 0:4 от Севильи в прошлом туре, уже и Луису Мигелю указали на дверь. Что не удивительно: безвыигрышная серия достигла двух с половиной месяцев - победить не получается с конца сентября.

Сельта

Клуб долго пытался продемонстрировать прогресс, но на деле боролся за выживание. Вот и Хиральдес приходил по ходу позапрошлого сезона, чтобы вывести футболистов из кризиса, в котором те пребывали при Рафе Бенитесе. Клаудио справился, а в следующей темпораде запрыгнул с подопечными на седьмое место!

Тот результат помог вернуть в Виго Лигу Европы. Там испанцы выигрывали трижды кряду, правда, сейчас уступили в ней последовательно Лудогорцу и Болонье. При такой дополнительной нагрузке не удивительно, что на внутренней арене был спад, пусть и не критический. На данный момент, после победы 2:0 над потенциальным конкурентом, Атлетиком, удается после шестнадцати туров с 22 очками идти на восьмой позиции в текущей турнирной таблице.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках клубы чередовали победы на своих полях. Но это было на стыке веков, в 1999-2001 годах.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать в субботу успеха от гостей из Виго. Но все-таки подстраховка не помешает - ставим на Яго Аспаса и компанию, но с нулевой форой (коэффициент - 1,60).