ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й

20 декабря состоялось четыре матча 17-го тура Ла Лиги 2025/26.

В субботу победы одержали команды Осасуна и Реал Мадрид, которые переиграли Алавес и Севилью соответственно.

Еще два поединка завершились ничьей. Овьедо и Сельта голов не забили, а Реал Сосьедад упустил три очка в игре против Леванте на 90+4-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря

Овьедо – Сельта – 0:0

Леванте – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Дела, 90+4 (пен.) – Кубо, 45+1

Осасуна – Алавес – 3:0

Голы: Будимир, 72, 81 (пен.), Де Аро, 90+3

Реал Мадрид – Севилья – 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пен.)

Таблица Ла Лиги 2025/26