ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
20 декабря состоялось несколько матчей 17-го тура Ла Лиги 2025/26
20 декабря состоялось четыре матча 17-го тура Ла Лиги 2025/26.
В субботу победы одержали команды Осасуна и Реал Мадрид, которые переиграли Алавес и Севилью соответственно.
Еще два поединка завершились ничьей. Овьедо и Сельта голов не забили, а Реал Сосьедад упустил три очка в игре против Леванте на 90+4-й минуте.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря
Овьедо – Сельта – 0:0
Леванте – Реал Сосьедад – 1:1
Голы: Дела, 90+4 (пен.) – Кубо, 45+1
Осасуна – Алавес – 3:0
Голы: Будимир, 72, 81 (пен.), Де Аро, 90+3
Реал Мадрид – Севилья – 2:0
Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пен.)
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|17
|14
|1
|2
|49 - 20
|21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао
|43
|2
|Реал Мадрид
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид
|42
|3
|Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31 - 13
|21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид
|34
|5
|Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20 - 16
|22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал
|30
|6
|Бетис
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис
|25
|7
|Сельта
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта
|23
|8
|Атлетик Бильбао
|17
|7
|2
|8
|15 - 22
|22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао
|23
|9
|Севилья
|17
|6
|2
|9
|24 - 26
|04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья
|20
|10
|Хетафе
|16
|6
|2
|8
|13 - 18
|21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе
|20
|11
|Эльче
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад
|19
|12
|Осасуна
|17
|5
|3
|9
|17 - 20
|03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад
|18
|13
|Райо Вальекано
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид
|18
|14
|Мальорка
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка
|18
|15
|Алавес
|17
|5
|3
|9
|14 - 20
|04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад
|17
|17
|Валенсия
|17
|3
|7
|7
|16 - 26
|03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте
|16
|18
|Жирона
|16
|3
|6
|7
|15 - 30
|21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес
|15
|19
|Реал Овьедо
|17
|2
|5
|10
|7 - 26
|04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано
|11
|20
|Леванте
|16
|2
|4
|10
|17 - 29
|04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте
|10
