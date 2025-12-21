Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Чемпионат Испании
Осасуна
20.12.2025 19:30 – FT 3 : 0
Алавес
Испания
21 декабря 2025, 05:44
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й

20 декабря состоялось несколько матчей 17-го тура Ла Лиги 2025/26

ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялось четыре матча 17-го тура Ла Лиги 2025/26.

В субботу победы одержали команды Осасуна и Реал Мадрид, которые переиграли Алавес и Севилью соответственно.

Еще два поединка завершились ничьей. Овьедо и Сельта голов не забили, а Реал Сосьедад упустил три очка в игре против Леванте на 90+4-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря

Овьедо – Сельта – 0:0

Леванте – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Дела, 90+4 (пен.) – Кубо, 45+1

Осасуна – Алавес – 3:0

Голы: Будимир, 72, 81 (пен.), Де Аро, 90+3

Реал Мадрид – Севилья – 2:0

Голы: Беллингем, 38, Мбаппе, 86 (пен.)

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 17 14 1 2 49 - 20 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 43
2 Реал Мадрид 18 13 3 2 36 - 16 04.01.26 17:15 Реал Мадрид - Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 42
3 Вильярреал 15 11 2 2 31 - 13 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 35
4 Атлетико Мадрид 17 10 4 3 30 - 16 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20 - 16 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 30
6 Бетис 16 6 7 3 25 - 19 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 25
7 Сельта 17 5 8 4 20 - 19 03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 23
8 Атлетик Бильбао 17 7 2 8 15 - 22 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 23
9 Севилья 17 6 2 9 24 - 26 04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 20
10 Хетафе 16 6 2 8 13 - 18 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 20
11 Эльче 16 4 7 5 19 - 20 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 19
12 Осасуна 17 5 3 9 17 - 20 03.01.26 17:15 Осасуна - Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 18
13 Райо Вальекано 16 4 6 6 13 - 16 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 18
14 Мальорка 17 4 6 7 19 - 24 04.01.26 19:30 Мальорка - Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 18
15 Алавес 17 5 3 9 14 - 20 04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21 - 25 04.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16 - 26 03.01.26 15:00 Сельта - Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 16
18 Жирона 16 3 6 7 15 - 30 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7 - 26 04.01.26 19:30 Алавес - Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 11
20 Леванте 16 2 4 10 17 - 29 04.01.26 15:00 Севилья - Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 10
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна), асcист Аймар Орос.
Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Овьедо Сельта Леванте Реал Сосьедад Осасуна Алавес Анте Будимир пенальти
