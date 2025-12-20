20 декабря на Эль-Садар пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда при Аррасате сумела перестать падать в Сегунду (где ее и принимал этот специалист), а раз даже в еврокубки пробивалась. Попытка оказалась неудачной даже в квалификации Лиги конференций, а потом и на внутренней арене был спад, и в прошлом сезоне уже тренировал тут Морено - и лишь по дополнительным показателям уступил Райо Вальекано восьмое место.

Но летом и он ушел, а с Лиски, новым наставником, результаты сразу и резко просели. Да, продолжается борьба за кубок, на этой неделе достаточно уверенно прошли Уэску с победой 4:2. Но при этом в Примере все сводится сейчас к борьбе за выживание. А 2:0 с Леванте уже в декабре стали первой победой в чемпионате страны за восемь туров. При этом проиграли, с учетом 0:2 с Барселоной, на этом отрезке уже в пятый раз.

Алавес

Клуб пару раз шумел, сыграв и в финале Кубка УЕФА, в начале века, и Копы дель Рей в 2017-м. Но, главное, получается в последнее время брать хотя бы стабильно достаточно много очков, чтобы держаться на дистанции от зоны вылета Ла Лиги. Прошлый сезон в этом плане был достаточно противоречивым: с одной стороны, 42 очка - это всего на два больше, чем у вылетевшего Леганеса, с другой у Хетафе, что закончил тринадцатым, было ровно столько же.

Сейчас подопечные Эдуардо Коудета достаточно ожидаемо проходят сезон. Да, они проигрывают ровно в половине матчей - на этот раз в восьми пока, с учетом скандальных 1:2 с Реалом в прошлом сезоне. Но все равно получается достаточно часто выигрывать, чтобы пока что набирать более очка в среднем за тур, и таким образом удерживаться на дистанции от зоны вылета.

Статистика личных встреч

В последний раз Алавес выигрывал официальный очный поединок в 2016-м году. Но в прошлом сезоне он хотя бы свел оба матча к результативным ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев. Но у гостей есть свои козыри - ставим на то, что они не проиграют (коэффициент - 1,62).