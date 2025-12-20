Испания20 декабря 2025, 17:10 |
Овьедо и Сельта расписали нулевую ничью в Ла Лиге
Матч 17-го тура чемпионата Испании голами не порадовал
В субботу, 20 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Сельтой».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» и завершилась ничейным счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды на двоих нанесли только 5 ударов в створ ворот друг друга.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря
Овьедо – Сельта – 0:0
Final de partido en el Carlos Tartiere#RealOviedoCelta 0-0#VamosOviedo 🔵⚪#DíadePartido pic.twitter.com/Ps7L4xgBkr— Real Oviedo (@RealOviedo) December 20, 2025
