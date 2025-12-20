Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Овьедо
20.12.2025 15:00 – FT 0 : 0
Сельта
Испания
Овьедо и Сельта расписали нулевую ничью в Ла Лиге

Матч 17-го тура чемпионата Испании голами не порадовал

В субботу, 20 декабря 2025 года, состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Сельтой».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» и завершилась ничейным счетом 0:0.

Команды на двоих нанесли только 5 ударов в створ ворот друг друга.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 20 декабря

Овьедо – Сельта – 0:0

Овьедо Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
