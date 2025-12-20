Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 06:02 |
Полесье нашло Карпатам нового тренера. Львовяне дали официальный ответ

Команды пошутили между собой в социальных сетях

ФК Полесья. Имад Ашур

Пресс-служба житомирского «Полесья» посоветовала «Карпатам» назначить бывшего главного тренера Имада Ашура – львовский клуб с ответом не замедлил.

«Полесье»: На случай, если «Карпаты» в поиске нового тренера, то есть специалист с таким портфолио – Имад Ашур.

«Карпаты»: Команда в отпуске, а вам приходится работать и настроение на нуле? Понимаем, поэтому вот вам фото кота Левчика для улучшения настроения.

Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» вели переговоры о возвращении Игоря Йовичевича на должность главного тренера.

Имад Ашур Полесье Житомир назначение тренера Украинская Премьер-лига Карпаты Львов
