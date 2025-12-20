Полесье нашло Карпатам нового тренера. Львовяне дали официальный ответ
Команды пошутили между собой в социальных сетях
Пресс-служба житомирского «Полесья» посоветовала «Карпатам» назначить бывшего главного тренера Имада Ашура – львовский клуб с ответом не замедлил.
«Полесье»: На случай, если «Карпаты» в поиске нового тренера, то есть специалист с таким портфолио – Имад Ашур.
«Карпаты»: Команда в отпуске, а вам приходится работать и настроение на нуле? Понимаем, поэтому вот вам фото кота Левчика для улучшения настроения.
Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» вели переговоры о возвращении Игоря Йовичевича на должность главного тренера.
Команда у відпустці, а вам доводиться працювати і настрій на нулі? Розуміємо, тому ось вам фото кота Левчика для покращення настрою pic.twitter.com/kAk9X0eTYS— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) December 18, 2025
