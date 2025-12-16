Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Йовичевич мог возглавить известный украинский клуб. Чем закончилось?
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 20:49 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:18
1386
0

Игорь Йовичевич мог возглавить известный украинский клуб. Чем закончилось?

Тренер мог стать коучем «Карпат»

16 декабря 2025, 20:49 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:18
1386
0
Игорь Йовичевич мог возглавить известный украинский клуб. Чем закончилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Львовские «Карпаты» вели переговоры о возвращении Игоря Йовичевича на должность главного тренера.

По информации источника, инициатором переговоров выступал Григорий Козловский, однако достичь договоренности не удалось. Причиной стали финансовые условия: по слухам, Йовичевич запросил около 2,5 миллиона евро в год для всего тренерского штаба, что руководство «Карпат» сочло слишком дорогой опцией.

В итоге львовский клуб отказался от идеи возвращения экс-тренера «Шахтера» и продолжил поиск альтернативного варианта, а Йовичевич возглавил «Видзеу».

По теме:
Не оправдали ожиданий. Феникс-Мариуполь отчислил шестерых игроков
Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию
БАРАНОВ: «Мы недобрали где-то 3-5 очков и могли быть выше»
Игор Йовичевич назначение тренера Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Американец – о бое с Уайлдером

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Футбол | 16.12.2025, 13:49
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Футбол | 16.12.2025, 19:46
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 37
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем