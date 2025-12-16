Игорь Йовичевич мог возглавить известный украинский клуб. Чем закончилось?

Львовские «Карпаты» вели переговоры о возвращении Игоря Йовичевича на должность главного тренера.

По информации источника, инициатором переговоров выступал Григорий Козловский, однако достичь договоренности не удалось. Причиной стали финансовые условия: по слухам, Йовичевич запросил около 2,5 миллиона евро в год для всего тренерского штаба, что руководство «Карпат» сочло слишком дорогой опцией.

В итоге львовский клуб отказался от идеи возвращения экс-тренера «Шахтера» и продолжил поиск альтернативного варианта, а Йовичевич возглавил «Видзеу».