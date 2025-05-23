Тотальное доминирование. Бывший тренер Шахтера выиграл требл в Европе
«Лудогорец» и Игорь Йовичевич победили в финале Кубка Болгарии
22 мая состоялся финальный матч Кубка Болгарии, в котором встретились «Лудогорец» и ЦСКА София. Подопечные Игоря Йовичевича одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии забил 24-летний бразилец Кайо Видаль в первом тайме. Этот трофей стал третьим для «Лудогорца» в текущем сезоне – в активе команды теперь Кубок, Суперкубок и чемпионат Болгарии.
51-летний Йовичевич возглавил «Лудогорец» в сентябре прошлого года и сумел сразу же завоевать три трофея в новом клубе. Ранее хорватский наставник работал в Украине, где возглавлял львовские «Карпаты», «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».
Кубок Болгарии, финал. 22 мая
Лудогорец – ЦСКА София – 1:0
Гол: Кайо Видаль, 34
Ludogorets wins the Bulgarian Cup for the fourth timehttps://t.co/KFKjjXU1a2 pic.twitter.com/SBRJlnmH50— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) May 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ближайший матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним для Луки
Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»