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23 мая 2025, 10:28 |
1242
1

Тотальное доминирование. Бывший тренер Шахтера выиграл требл в Европе

«Лудогорец» и Игорь Йовичевич победили в финале Кубка Болгарии

23 мая 2025, 10:28 |
1242
1
Тотальное доминирование. Бывший тренер Шахтера выиграл требл в Европе
ФК Лудогорец. Игорь Йовичевич

22 мая состоялся финальный матч Кубка Болгарии, в котором встретились «Лудогорец» и ЦСКА София. Подопечные Игоря Йовичевича одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил 24-летний бразилец Кайо Видаль в первом тайме. Этот трофей стал третьим для «Лудогорца» в текущем сезоне – в активе команды теперь Кубок, Суперкубок и чемпионат Болгарии.

51-летний Йовичевич возглавил «Лудогорец» в сентябре прошлого года и сумел сразу же завоевать три трофея в новом клубе. Ранее хорватский наставник работал в Украине, где возглавлял львовские «Карпаты», «Днепр-1» и донецкий «Шахтер».

Кубок Болгарии, финал. 22 мая

Лудогорец – ЦСКА София – 1:0

Гол: Кайо Видаль, 34

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Лудогорец ЦСКА София Шахтер Донецк Игор Йовичевич требл
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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olex.mykhailov
Тренер,який з повагою ставився і до України і до команд конкурентів, повага йому і успіхів у кар"єрі
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