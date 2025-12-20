Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинальных матчей молодежного Итогового турнира 20 декабря

Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс

20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025.

В плей-офф Next Gen ATP Finals вышли: Александр Блокс, Николай Будков Кьер, Лернер Тьен и Нишеш Басаваредди.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Старт игрового запланирован на 18:00 по Киеву. Победители противостояний выйдут в финал, который состоится 21 числа.

Next Gen ATP Finals 2025. 1/2 финала, 20 декабря

18:00. Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6]
20:00. Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5]

📺 Видеотрансляция

Next Generation ATP Finals смотреть онлайн Александер Блокс Николай Будков Кьер Лернер Тьен Нишеш Басаваредди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Популярные новости
