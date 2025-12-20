Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025.

В плей-офф Next Gen ATP Finals вышли: Александр Блокс, Николай Будков Кьер, Лернер Тьен и Нишеш Басаваредди.

Старт игрового запланирован на 18:00 по Киеву. Победители противостояний выйдут в финал, который состоится 21 числа.

Next Gen ATP Finals 2025. 1/2 финала, 20 декабря

18:00. Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6]

20:00. Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5]