Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинальных матчей молодежного Итогового турнира 20 декабря
20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025.
В плей-офф Next Gen ATP Finals вышли: Александр Блокс, Николай Будков Кьер, Лернер Тьен и Нишеш Басаваредди.
Старт игрового запланирован на 18:00 по Киеву. Победители противостояний выйдут в финал, который состоится 21 числа.
Next Gen ATP Finals 2025. 1/2 финала, 20 декабря
18:00. Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6]
20:00. Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5]
