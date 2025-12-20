Пеп ГВАРДИОЛА: «Даже слепой понимает, что он фантастический футболист»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки после победы над «Брентфордом» (2:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги. Француз открыл счет на 32-й минуте эффектным ударом в девятку из-за пределов штрафной площадки.

«Вблизи штрафной площадки соперника он является невероятным игроком. Он забил фантастический гол, и даже слепой может понять, что он фантастический футболист – для этого не обязательно быть журналистом или тренером», – заявил Гвардиола.

