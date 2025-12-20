Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пеп ГВАРДИОЛА: «Даже слепой понимает, что он фантастический футболист»
20 декабря 2025, 05:42
Пеп ГВАРДИОЛА: «Даже слепой понимает, что он фантастический футболист»

Пеп ГВАРДИОЛА: «Даже слепой понимает, что он фантастический футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки после победы над «Брентфордом» (2:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги. Француз открыл счет на 32-й минуте эффектным ударом в девятку из-за пределов штрафной площадки.

«Вблизи штрафной площадки соперника он является невероятным игроком. Он забил фантастический гол, и даже слепой может понять, что он фантастический футболист – для этого не обязательно быть журналистом или тренером», – заявил Гвардиола.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

Пеп Гвардиола Райан Шерки Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
