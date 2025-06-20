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  4. ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
Англия
20 июня 2025, 03:08 |
174
0

ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет

Пеп похвалил экс-игрока «Арсенала» Тео Уолкотта

20 июня 2025, 03:08 |
174
0
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Уолкотта.

«Уолкотт мог пробежать 100 метров за 10,37 секунды. Это был фантастический футболист, и любому защитнику было трудно против него.

Лучший способ остановить такого игрока, как он, – это не давать ему получить мяч. Чтобы его остановить, нужен был пистолет», – сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

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Тео Уолкотт Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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