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Испания
21 апреля 2025, 04:03 |
137
0

Манчестер Сити хочет побить трансферный рекорд. Дают Барселоне €275 млн

За Ламина Ямаля предложили 275 миллионов евро

21 апреля 2025, 04:03 |
137
0
Манчестер Сити хочет побить трансферный рекорд. Дают Барселоне €275 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны».

По информации испанских СМИ, «горожане» сделали каталонцам фантастическое предложение за вингера Ламина Ямаля. «Барселона» получила предложение в размере 275 миллионов евро. Каталонцы не желают продавать Ямаля, однако прекрасно понимают, что такие большие деньги могут стать необходимыми для клуба.

В этом сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 14 голов и сделал 21 ассист. Ранее сообщалось, что Ямаль попросил «Барселону» подписать центрбека «Борнмута».

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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