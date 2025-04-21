Манчестер Сити хочет побить трансферный рекорд. Дают Барселоне €275 млн

Английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны».

По информации испанских СМИ, «горожане» сделали каталонцам фантастическое предложение за вингера Ламина Ямаля. «Барселона» получила предложение в размере 275 миллионов евро. Каталонцы не желают продавать Ямаля, однако прекрасно понимают, что такие большие деньги могут стать необходимыми для клуба.

В этом сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 14 голов и сделал 21 ассист. Ранее сообщалось, что Ямаль попросил «Барселону» подписать центрбека «Борнмута».