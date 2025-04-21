Манчестер Сити хочет побить трансферный рекорд. Дают Барселоне €275 млн
За Ламина Ямаля предложили 275 миллионов евро
Английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны».
По информации испанских СМИ, «горожане» сделали каталонцам фантастическое предложение за вингера Ламина Ямаля. «Барселона» получила предложение в размере 275 миллионов евро. Каталонцы не желают продавать Ямаля, однако прекрасно понимают, что такие большие деньги могут стать необходимыми для клуба.
В этом сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 14 голов и сделал 21 ассист. Ранее сообщалось, что Ямаль попросил «Барселону» подписать центрбека «Борнмута».
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