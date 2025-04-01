Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании

1 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч полуфинала кубка Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедадом. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда продолжает играть под руководством Анчелотти. В прошлом сезоне она снова выиграла топовые трофеи, Примеру и Лигу чемпионов. Сейчас Карло снова находится под угрозой отставки. Хотя ситуация пока что довольно неплоха. Выиграно уже Суперкубок УЕФА, и Межконтинентальный кубок, а вылетел гранд пока что только в одном турнире, испанском Суперкубке, правда, с разгромом от Барселоны.

Во многом, сейчас решается судьба опытного итальянца. Его подопечные прошли в плей-офф Лиги Чемпионов Манчестер Сити и Атлетико, но там пока что достигли полуфинального раунда. Утрачено из-за ряда осечек лидерство в Примере - снова из-за спины выскочила Барселона. В прошлом туре чуть не произошла новая осечка - Леганес даже вперед выходил, а обыграли его минимально, 3:2. Не исключено, что именно в кубке получится взять единственный трофей весной. Первый, выездной полуфинал получилось выиграть 1:0 - Лунин снова показал, что надежен как вратарь, сделав несколько сэйвов.

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Реал Сосьедад

Клуб как раз имеет негласный статус тренерского коллектива. Причем Альгуасиль, нынешний наставник, сам в свое время начинал как футболист именно в Сан-Себастьяне. Вернувшись уже как тренер, он принес долгожданную победу в кубке, поднимал на 4-е место в Примере, а год назад играл в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, прошлый сезон при этом закончили уже только 6-ми в итоговой таблице.

Сейчас получается не все, особенно в последних матчах. В Лиге Европы вышли в плей-офф, но, выбив там Мидтьюлланд, потом уступили Манчестер Юнайтед (1:1 дома, 11:4 в Англии). Параллельно в Примере тоже ухудшились дела. Проиграв 7 из 11 крайних матчей, амбициозный коллектив откатился к мартовской паузы на 12-е место. С Вальядолидом хотя бы обошлись без нервотрепки: забили аутсайдеру по голу в каждом тайме, победив 2:1. Остается только кубок, но чтобы выйти в финал, нужно выигрывать в столице, желательно не минимально.

Статистика личных встреч

Все четыре крайних очных поединка были выиграны столичным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе хозяев. Но, откровенно говоря, все тут решено в Сан-Себастьяне, и нет смысла тратить чрезмерно силы. Ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua Реал Мадрид Реал Сосьедад Тотал меньше 3.5 1.60 Сделать ставку

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