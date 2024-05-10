Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ
Итальянский клуб одержал победу со счетом 3:0
В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграли «Аталанта» и «Марсель». 2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.
Команды встретились в Бергамо на стадионе «Джевисс». Победу одержала «Аталанта» со счетом 3:0. Голы забивали Адемола Лукман, Маттео Руджери и Туре.
«Аталанта» впервые в истории вышла в финал еврокубка. В решающем поединке итальянцы сыграют с «Байером».
Лига Европы. Полуфинал, ответный матч.
Аталанта – Марсель – 3:0
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5.
CHIUDETE LE VALIGIE, ANDIAMO A DUBLINOOOOO ✈️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 9, 2024
PACK YOUR BAGS, WE'RE GOING TO DUBLIN ✈️#AtalantaOM #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f2yv9PydVo
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником «Олимпиакоса» в финале в Афинах будет итальянская «Фиорентина»
Мадридский клуб обыграл мюнхенцев и вышел в финал Лиги чемпионов 2023/24