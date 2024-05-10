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Лига Европы
Проходит дальше Аталанта
09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 0
Марсель
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Лига Европы
10 мая 2024, 00:00 | Обновлено 10 мая 2024, 01:21
472
0

Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ

Итальянский клуб одержал победу со счетом 3:0

10 мая 2024, 00:00 | Обновлено 10 мая 2024, 01:21
472
0
Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта – Марсель

В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграли «Аталанта» и «Марсель». 2 мая в первом поединке в Марселе соперники разошлись миром 1:1.

Команды встретились в Бергамо на стадионе «Джевисс». Победу одержала «Аталанта» со счетом 3:0. Голы забивали Адемола Лукман, Маттео Руджери и Туре.

«Аталанта» впервые в истории вышла в финал еврокубка. В решающем поединке итальянцы сыграют с «Байером».

Лига Европы. Полуфинал, ответный матч.

Аталанта – Марсель – 3:0
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Аталанта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Руджери (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Марсель Аталанта Лига Европы видео голов и обзор Адемола Лукман Эль-Билаль Туре
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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