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Лига Европы
Аталанта
09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Марсель
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Лига Европы
09 мая 2024, 03:08 | Обновлено 09 мая 2024, 03:09
21
0

Аталанта – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву

09 мая 2024, 03:08 | Обновлено 09 мая 2024, 03:09
21
0
Аталанта – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» встретится с «Марселем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда сейчас играет по крайне напряженному графику - на финишной прямой у нее постоянно по 2 матча за неделю. И не удивительно, что Гасперини вынужден активно использовать ротацию. Но, во-первых, это у него получается успешно, и клуб ухитряется и в кубке пробиться в финал, и в Серии А подтянулся к зоне Лиги чемпионов - благо, на этот раз хватит и пятой позиции. Во-вторых, кажется, Лига Европы остается приоритетом. Если уж получилось там пройти Ливерпуль, еще и разгромив его на Энфилде, то как-то неудобно после такого итальянцам вылетать от менее статусного соперника даже в полуфинале. Во Франции тоже получилось открыть счет, но потом хозяева взялись за голову и смогли добиться хотя бы ничейного результата.

Марсель

Клуб на внутренней арене заметно сдал, и не зря Гассе - это уже третий тренер за неполный сезон. Еще есть надежды на шестое место, но это максимум в Лиге 1. А ведь до этого получалось завоевывать бронзу и в 2022-м, и в 2023-м. Определенной компенсацией стала Лига Европы. Там французы достаточно бодро смотрятся и уже успели после выхода из группы выбить последовательно таких амбициозных соперников, как донецкий Шахтер, Вильярреал и Бенфика. Причем с португальцами после поражения в Лиссабоне смогли перевести спор в серию пенальти, которую успешно выиграли. Против представителя Италии начинали на Велодроме. Там, быстро пропустив гол, ответили еще до перерыва - но на этом соперники и остановились.

Статистика личных встреч

В этом раунде Лиги Европы стороны впервые сыграли друг с другом на прошлой неделе.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к подопечным Гасперини. Они на примере того же кубкового полуфинала с Фиорентиной доказали, что умеют добиваться нужного результата в ответном поединке дома. Так будет и на этот раз - ждем от поединка в Бергамо победы бергамаски (коэффициент - 1,76).

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Аталанта Марсель Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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