ГАСПЕРИНИ: «Финал Лиги Европы – историческое событие для нас»
Джан Пьеро Гасперини счастлив от успеха своих футболистов
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал триумф своих подопечных в полуфинале Лиги Европы. «Богиня» по сумме двух матчей одолела французский «Марсель» (3:0, 1:1). – историческое событие для нас»
«Мы проводим много поединков, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых встречах нам приходится бороться, но в этот вечер мы одержали прекрасную победу.
Я уже говорил вчера, что когда нас обнимает целый город, игроки чувствуют энергию и эмоции. Это был особенный матч, и мои игроки сыграли его наилучшим образом.
Думаю, финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно, но это предвещает всем успех. Кажется, что необходимо создать европейскую Суперлигу, но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.
Я очень рад за Руджери, он забил чрезвычайный гол, он отличный представитель Аталанты, он вырос в нашей академии», – сказал наставник итальянского клуба.
Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Италии, но оба раза в решающем матче побеждали соперники.
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