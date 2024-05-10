ГАСПЕРИНИ: «Финал Лиги Европы – историческое событие для нас»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал триумф своих подопечных в полуфинале Лиги Европы. «Богиня» по сумме двух матчей одолела французский «Марсель» (3:0, 1:1). – историческое событие для нас»

«Мы проводим много поединков, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых встречах нам приходится бороться, но в этот вечер мы одержали прекрасную победу.

Я уже говорил вчера, что когда нас обнимает целый город, игроки чувствуют энергию и эмоции. Это был особенный матч, и мои игроки сыграли его наилучшим образом.

Думаю, финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно, но это предвещает всем успех. Кажется, что необходимо создать европейскую Суперлигу, но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.

Я очень рад за Руджери, он забил чрезвычайный гол, он отличный представитель Аталанты, он вырос в нашей академии», – сказал наставник итальянского клуба.

Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Италии, но оба раза в решающем матче побеждали соперники.