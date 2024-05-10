Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Марсель – 3:0. Полная доминация команды Гасперини. Видео голов
Лига Европы
Проходит дальше Аталанта
09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 мая 2024, 02:55 | Обновлено 10 мая 2024, 03:35
103
0

Аталанта – Марсель – 3:0. Полная доминация команды Гасперини. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы

10 мая 2024, 02:55 | Обновлено 10 мая 2024, 03:35
103
0
Аталанта – Марсель – 3:0. Полная доминация команды Гасперини. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая в Бергамо в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сошлись «Аталанта» и «Марсель». Первый поединок во Франции завершился вничью – 1:1.

У себя дома «богиня» обрела уверенность и смотрелась лучше. В средине первого тайма Адемола Лукман вывел хозяев вперед.

В первые минуты второго тайма Руджери удвоил преимущество. «Провансальцы» старались вернуть интригу в матч, но ничего не получалось. Как итог, Эль-Биляль Туре довел дело до разгрома.

Лига Европы. Полуфинал, ответный матч.

Аталанта – Марсель – 3:0

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Аталанта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Руджери (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Финал Лиги Европы – историческое событие для нас»
Юнион – Антверпен – 1:0. Финал Кубка Бельгии. Видео гола и обзор
Хаби АЛОНСО: «Аталанта – хорошая команда. Будет интересно бросить им вызов»
видео голов и обзор Аталанта Марсель Лига Европы Адемола Лукман Оскар Руджери Эль-Билаль Туре Джан Пьеро Гасперини
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
Футбол | 09 мая 2024, 05:31 4
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул
АНЧЕЛОТТИ: Жалобы Баварии? А мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул

Карло ответил на вопрос о спорном решении арбитра на последних минутах матча

Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Футбол | 09 мая 2024, 11:03 0
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ

Мадридцы в полуфинале прошли «Баварию»

Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны
Футбол | 10.05.2024, 02:29
Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны
Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны
ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
Футбол | 09.05.2024, 20:29
ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
ВИДЕО. Битва Шахтер – Динамо. Как команда Пушича готовится к дерби
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
Бокс | 09.05.2024, 14:22
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 43
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 22
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
ТУХЕЛЬ: «Это против правил. Катастрофа. Это ощущалось как предательство»
09.05.2024, 02:59 5
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем