Аталанта – Марсель – 3:0. Полная доминация команды Гасперини. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы
9 мая в Бергамо в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сошлись «Аталанта» и «Марсель». Первый поединок во Франции завершился вничью – 1:1.
У себя дома «богиня» обрела уверенность и смотрелась лучше. В средине первого тайма Адемола Лукман вывел хозяев вперед.
В первые минуты второго тайма Руджери удвоил преимущество. «Провансальцы» старались вернуть интригу в матч, но ничего не получалось. Как итог, Эль-Биляль Туре довел дело до разгрома.
Лига Европы. Полуфинал, ответный матч.
Аталанта – Марсель – 3:0
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5
Видеообзор матча
События матча
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