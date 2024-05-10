9 мая в Бергамо в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сошлись «Аталанта» и «Марсель». Первый поединок во Франции завершился вничью – 1:1.

У себя дома «богиня» обрела уверенность и смотрелась лучше. В средине первого тайма Адемола Лукман вывел хозяев вперед.

В первые минуты второго тайма Руджери удвоил преимущество. «Провансальцы» старались вернуть интригу в матч, но ничего не получалось. Как итог, Эль-Биляль Туре довел дело до разгрома.

Лига Европы. Полуфинал, ответный матч.

Аталанта – Марсель – 3:0

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5

Видеообзор матча