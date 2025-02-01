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01 февраля 2025, 23:45 |
468
0

ФОТО. Сенсационная чемпионка Олимпиады-2016 объявила о беременности

Моника Пуиг станет мамой

01 февраля 2025, 23:45 |
468
0
ФОТО. Сенсационная чемпионка Олимпиады-2016 объявила о беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Моника Пуиг

31-летняя экс-тенниистка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико объявила о беременности – она ждет дочку.

Об этом Пуиг объявил в своих социальных сетях, опубликовав общее фото со своим мужем Натаном Раккитом держа снимок УЗИ:

«Мы невероятно рады начать наше величайшее приключение! Малышка Ракитт появится летом 2025 🩷», – подписана публикация.

Моника вышла замуж за Натана в ноябре 2022 года. Пара знакома около 18 лет, но встречаться начала только 5 лет назад.

В 2016 году Пуиг сенсационно стала чемпионкой Олимпийских игр. Это единственный крупный успех в ее карьере. На ее счету всего два трофея на уровне WTA, а в рейтинге она не поднималась выше 27-го места. Карьеру Моника завершила в июне 2022 из-за постоянных травм.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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