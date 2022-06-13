Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет

Сенсационная олимпийская чемпионка 2016 года в женском одиночном разряде Моника Пуиг сегодня объявила о завершении карьеры.

«Я не прощаюсь, я говорю: «До свидания». За последние 28 лет моей жизни теннис был моим постоянным занятием. Он дал мне одни из самых захватывающих воспоминаний. Но иногда хорошему приходит конец. Сегодня я объявляю о своём уходе из тенниса. После тяжёлой 3-летней борьбы с травмами и четырьмя операциями моему тело достаточно.

Это решение далось мне нелегко, потому что я хотела уйти из тенниса на своих условиях, но, порой, у жизни другие планы, мы должны открывать перед собой новые двери, ведущие к новым возможностям. Я не уйду из теннисного мира, рада объявить, что стала полноправным членом семьи ESPN. Также буду изучать возможности консультирования молодых и перспективных теннисистов.

Спасибо тебе, теннис. Ты был для меня всем. Я обязана тебе своей жизнью. Перейдём к следующей главе», - заявила пуэрториканская теннисистка.

Золото Олимпиады-2016 так и осталось единственным крупным успехом в карьере Пуиг. Она выиграла всего 2 турнира WTA и никогда не поднималась в рейтинге выше 27 места.