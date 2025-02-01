Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0. Тотальнае деклассированние. Видео голов

В субботу, 1 февраля, стартовал 24-й тур Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форрест» на своем поле принимал «Брайтон».

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Футбольное противостояние завершилось тотальным разгромом, поскольку хозяева одолели соперника со счtтом 7:0. Еще в первом тайме «лесорубы» трижды прошили ворота соперников, во втором тайме «Ноттингем Форрест» продолжил доминацию. Хет-триком в матче отличился Крис Вуд.

Чемпионат Англии. 24-й тур, 1 февраля

«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 7:0

Голы: Данк, 12 (автогол), Гиббс-Вайт, 25, Вуд, 32, 64, 69 (с пен), Уильямс, 89, Силва, 90+1

Видеообзор матча: