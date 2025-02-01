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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.02.2025 14:30 – FT 7 : 0
Брайтон
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Англия
01 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:09
93
0

Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0. Тотальнае деклассированние. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ

01 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:09
93
0
Ноттингем Форест – Брайтон – 7:0. Тотальнае деклассированние. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 февраля, стартовал 24-й тур Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форрест» на своем поле принимал «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольное противостояние завершилось тотальным разгромом, поскольку хозяева одолели соперника со счtтом 7:0. Еще в первом тайме «лесорубы» трижды прошили ворота соперников, во втором тайме «Ноттингем Форрест» продолжил доминацию. Хет-триком в матче отличился Крис Вуд.

Чемпионат Англии. 24-й тур, 1 февраля

«Ноттингем Форест» – «Брайтон» – 7:0

Голы: Данк, 12 (автогол), Гиббс-Вайт, 25, Вуд, 32, 64, 69 (с пен), Уильямс, 89, Силва, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Силва (Ноттингем Форест).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Льюис Данк (Брайтон).
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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Крис Вуд видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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