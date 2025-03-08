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08 марта 2025, 06:59 | Обновлено 08 марта 2025, 07:19
287
0

ЛЕМЕШКО: «К сожалению, сборная Украины сыграет в Испании без своего лидера»

Женская команда WU-17 проведет матчи квалификации ЧЕ-2025

08 марта 2025, 06:59 | Обновлено 08 марта 2025, 07:19
287
0
ЛЕМЕШКО: «К сожалению, сборная Украины сыграет в Испании без своего лидера»
УАФ. Людмила Лемешко

8 марта девичья сборная Украины WU-17 в Испании стартует во втором раунде отбора Евро-2025 WU-17, где соперницами будут Испания, Бельгия и Исландия.

Главный тренер команды Людмила Лемешко рассказала о последних новостях из расположения сборной:

– Перед отъездом в Испанию провели учебно-тренировочный сбор в Тернополе. Все, что планировали, выполнили. Единственная неприятность – в контрольном матче с «Полесьем» травмировала голеностоп наш лидер Виктория Савкина, и в Мурсии она не сможет помочь сборной. Это очень серьезная потеря.

– На сбор в Тернополь вы пригласили 24 игрока, но в Испанию должно было отправиться 20.

– Кроме Савкиной, в заявку не попали Юлия Паламарчук, Валерия Руденко и Ульяна Соловьева.

– Когда уже зашла речь о спарринге с «Полесьем» (2:3), то обратили внимание на то, что в сборной дубль оформила Карина Леспух.

– Она прибавляет, радует результативной игрой и является одним из лидеров. Также выделю Алину Савку – капитана сборной.

– В Тернополь приехали все те футболистки, на которых вы рассчитывали?

– Нет, из-за травм отсутствовали Анна Авраменко и Эвелина Купцова.

– Фаворитки группы – испанки?

– Да. К слову, украинкам придется выяснять отношения с ними уже в первом туре. Сложность и в том, что мои подопечные готовились к искусственному покрытию, а играть будем на травяном газоне. С другой стороны, мы сможем получить больше информации о следующих визави из Бельгии и Исландии. Главная задача – избежать последнего места и остаться в классе сильнейших.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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