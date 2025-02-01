Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Яркая победа Лесников
Состоялся матч чемпионата Англии между Ноттингем Форест и Брайтоном, в котором хозяева спокойно разобрались с соперником со счетом 7:0, а хет-трик оформил форвард Крис Вуд.
У игрока в чемпионате 17 голов, больше в сезоне АПЛ только у Салаха и Холанда.
Ноттингем Форест набрал 37 очков и делит второе место с Арсеналом, которому завтра играть против Манчестер Сити.
Чемпионат Англии. 24-й тур
Ноттингем Форест – Брайтон 7:0
Голы: Данк, 12 (в свои ворота), Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 32, 64, 69 (с пен), Уильямс, 89, Силва, 90+1
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