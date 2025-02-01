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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.02.2025 14:30 – FT 7 : 0
Брайтон
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Англия
01 февраля 2025, 16:31 |
338
3

Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал

Яркая победа Лесников

01 февраля 2025, 16:31 |
338
3
Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Англии между Ноттингем Форест и Брайтоном, в котором хозяева спокойно разобрались с соперником со счетом 7:0, а хет-трик оформил форвард Крис Вуд.

У игрока в чемпионате 17 голов, больше в сезоне АПЛ только у Салаха и Холанда.

Ноттингем Форест набрал 37 очков и делит второе место с Арсеналом, которому завтра играть против Манчестер Сити.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ноттингем Форест – Брайтон 7:0
Голы: Данк, 12 (в свои ворота), Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 32, 64, 69 (с пен), Уильямс, 89, Силва, 90+1

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Ноттингем Форест Брайтон Английская Премьер-лига Крис Вуд чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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JLF
Яким боком Нотінгем наздогнав Арсенал? Арсенал же ще не грав 24 тур
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0
vitaha33
То 0:5, то 7:0...
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0
Tower Bridge
С дуба упали.
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