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  4. Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 марта 2025, 04:20 |
1168
6

Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

08 марта 2025, 04:20 |
1168
6
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTА 23) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 41). Поединок начнется 5-м запуском на Stadium 3 после игры Руне – Муте. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Даниэль Коллинс, либо против Хэйли Баптист.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Nba37
Свитолина разнеси по корту эту американку, Трамп собака, продал Украину и поклоняется пукину
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+1
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Nba37
Кстати Лулу Сан набирает форму, она вынесла Носкову
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0
Nba37
5-1 отличное начало
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0
❤️ДЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ☀️
🌄🌷🌷🌷😊
Раннім раночком весняним!
Після Рибки, Марти й Даяни
І від Еліни чекаємо звершень!
Вона проти Ешлін грає уперше! 🇺🇦🔥🇺🇲
Слов'янським дівчатам ми вірні
Тож успіху й вдачі бажаєм Еліні! 🇺🇦❤️ 😊
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-3
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