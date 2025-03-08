Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTА 23) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 41). Поединок начнется 5-м запуском на Stadium 3 после игры Руне – Муте. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет либо против Даниэль Коллинс, либо против Хэйли Баптист.

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