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Италия
08 марта 2025, 07:47 | Обновлено 08 марта 2025, 07:48
1225
0

Хватило двух слов. В Дженоа отреагировали на возвращение Малиновского

Пресс-служба опубликовала пост в Instagram

08 марта 2025, 07:47 | Обновлено 08 марта 2025, 07:48
1225
0
Хватило двух слов. В Дженоа отреагировали на возвращение Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл впервые за более пяти месяцев, выйдя на замену в матче Серии А, где «Дженоа» играл против «Кальяри» (1:1).

Пресс-служба «Дженоа» лаконично отреагировала на возвращение украинца на футбольное поле: «С возвращением, Руслан ♥️», – говорится в сообщении.

Патрик Виейра выпустил украинца на 75-й минуте матча. В первый раз с конца сентября Руслан вышел на поле в официальном матче.Малиновский не выходил на поле от 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перебраться в MLS.

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Руслан Малиновский Дженоа Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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