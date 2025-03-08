Хватило двух слов. В Дженоа отреагировали на возвращение Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл впервые за более пяти месяцев, выйдя на замену в матче Серии А, где «Дженоа» играл против «Кальяри» (1:1).

Пресс-служба «Дженоа» лаконично отреагировала на возвращение украинца на футбольное поле: «С возвращением, Руслан ♥️», – говорится в сообщении.

Патрик Виейра выпустил украинца на 75-й минуте матча. В первый раз с конца сентября Руслан вышел на поле в официальном матче.Малиновский не выходил на поле от 21 сентября прошлого года. В тот день Руслан в матче с «Венецией» получил тяжелую травму – вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перебраться в MLS.