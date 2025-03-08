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  4. И это вторая ракетка? Как Зверев вылетел из Индиан-Уэллс, не подав на матч
ATP
08 марта 2025, 04:39 |
286
0

И это вторая ракетка? Как Зверев вылетел из Индиан-Уэллс, не подав на матч

Александр в своей стартовой игре на Мастерсе уступил Таллону Грикспору в трех сетах

08 марта 2025, 04:39 |
286
0
И это вторая ракетка? Как Зверев вылетел из Индиан-Уэллс, не подав на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Таллон Грикспор

Второй номер рейтинга АТР и первый сеяный хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс Александр Зверев (Германия) уже покинул соревнований.

В 1/32 финала, в своей первой игре на Мастерсе, он в трех сетах проиграл Таллону Грикспору (Нидерланды, ATP 43) за 3 часа и 10 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)

Во второй партии Зверев с 2:5 сделал счет 6:5 и подавал на матч, но не сумел с этим справиться. В решающем сете Грикспор довел до 6:5 на подаче, Зверев отыграл пять матчболов, однако тай-брейк все же остался за нидерландцем.

Это была восьмая встреча соперников. Грикспор во второй раз одолел Александра.

Александр впервые с октября 2023 года (Шанхай) не сумел выиграть стартовый поединок на турнире категории Мастерс. Вообще после финала Australian Open у Зверева 4 победы в 8 матчах, но на каждом из турниров (Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Акапулько и И-У) он был первым сеяным и считался главным претендентом на титул.

Грикспор впервые в карьере переиграл теннисиста из топ-5 рейтинга АТР. Для этого ему понадобилось целых 19 матчей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор
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видео теннисные видеообзоры Александр Зверев Таллон Грикспор ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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