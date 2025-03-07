8 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Рухом в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.