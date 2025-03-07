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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 13:30 | Обновлено 07 марта 2025, 13:42
85
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Рух

Аутсайдер примет львовскую команду на своем поле

07 марта 2025, 13:30 | Обновлено 07 марта 2025, 13:42
85
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Рух
ФК Рух

8 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Рухом в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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