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  4. Свентек высказалась о предстоящем матче против Ястремской на Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2025, 08:09 |
922
0

Свентек высказалась о предстоящем матче против Ястремской на Индиан-Уэллс

Ига и Даяна сыграют в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в США

08 марта 2025, 08:09 |
922
0
Свентек высказалась о предстоящем матче против Ястремской на Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек на пресс-конференции после победы над Каролин Гарсией на старте турнира WTA 1000 Индиан-Уэллс высказалась о предстоящем матче против Даяны Ястремской:

– Вы играли против Даяны не так давно. Ожидаете ли чего-то другого здесь? Будете ли готовиться иначе, учитывая, что недавно играли с ней на харде?

– Честно говоря, я ничего не ожидаю. Мне кажется, что соперницы, играя против меня, могут показать как потрясающий теннис, так и чуть менее успешную игру. Никогда не знаешь, чего ждать от другой стороны. Они могут играть без особых ожиданий против меня.

Поэтому я стараюсь не зацикливаться на этом. Мой настрой и подход всегда примерно одинаковы перед матчем. Конечно, я подготовлюсь тактически, и Вим [Фисетт] проанализирует ее [Ястремской] игру здесь, думаю, потому что это самое важное — учитывать то, что происходило в последнее время. Вот и все.

Ига и Даяна встретятся в 3-м раунде тысячника в США. Двумя неделями ранее девушки провели между собой матч в 1/8 финала тысячника в Дубае. Тогда Свентек выиграла со счетом 7:5, 6:0.

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Ига Свёнтек Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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