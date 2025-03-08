Свентек высказалась о предстоящем матче против Ястремской на Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира Ига Свентек на пресс-конференции после победы над Каролин Гарсией на старте турнира WTA 1000 Индиан-Уэллс высказалась о предстоящем матче против Даяны Ястремской:

– Вы играли против Даяны не так давно. Ожидаете ли чего-то другого здесь? Будете ли готовиться иначе, учитывая, что недавно играли с ней на харде?

– Честно говоря, я ничего не ожидаю. Мне кажется, что соперницы, играя против меня, могут показать как потрясающий теннис, так и чуть менее успешную игру. Никогда не знаешь, чего ждать от другой стороны. Они могут играть без особых ожиданий против меня.

Поэтому я стараюсь не зацикливаться на этом. Мой настрой и подход всегда примерно одинаковы перед матчем. Конечно, я подготовлюсь тактически, и Вим [Фисетт] проанализирует ее [Ястремской] игру здесь, думаю, потому что это самое важное — учитывать то, что происходило в последнее время. Вот и все.

Ига и Даяна встретятся в 3-м раунде тысячника в США. Двумя неделями ранее девушки провели между собой матч в 1/8 финала тысячника в Дубае. Тогда Свентек выиграла со счетом 7:5, 6:0.