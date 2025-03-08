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  4. Разминка перед Ястремской. Свентек на старте Индиан-Уэллс открыла пекарню
WTA
08 марта 2025, 03:37 | Обновлено 08 марта 2025, 03:49
135
0

Разминка перед Ястремской. Свентек на старте Индиан-Уэллс открыла пекарню

Ига уверенно переиграла Каролин Гарсию и далее встретится с Даяной на тысячнике в США

08 марта 2025, 03:37 | Обновлено 08 марта 2025, 03:49
135
0
Разминка перед Ястремской. Свентек на старте Индиан-Уэллс открыла пекарню
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала полька в двух сетах разгромила Каролин Гарсию (Франция, WTA 71) за 1 час и 3 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 0:6

Это была шестая встреча соперниц. Ига одержала пятую победу в очных противостояниях.

Следующей соперницей Свентек станет украинка Даяна Ястремская, которая ранее одолела Онс Жабер. Двумя неделями ранее девушки провели между собой матч в 1/8 финала тысячника в Дубае. Тогда полька выиграла со счетом 7:5, 6:0.

Свентек – действующая победительница супертурнира в Индиан-Уэллс. В прошлом году на этих кортах она повесила три баранки своим соперницам. Всего для Иги это 30-й выигранный сет на тысячниках со счетом 6:0, что составляет 11,3% от общего числа успешно сыгранных партий (266).

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Ига Свёнтек Каролин Гарсия WTA Индиан-Уэллс Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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