Разминка перед Ястремской. Свентек на старте Индиан-Уэллс открыла пекарню

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала полька в двух сетах разгромила Каролин Гарсию (Франция, WTA 71) за 1 час и 3 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Каролин Гарсия (Франция) – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 0:6

Это была шестая встреча соперниц. Ига одержала пятую победу в очных противостояниях.

Следующей соперницей Свентек станет украинка Даяна Ястремская, которая ранее одолела Онс Жабер. Двумя неделями ранее девушки провели между собой матч в 1/8 финала тысячника в Дубае. Тогда полька выиграла со счетом 7:5, 6:0.

Свентек – действующая победительница супертурнира в Индиан-Уэллс. В прошлом году на этих кортах она повесила три баранки своим соперницам. Всего для Иги это 30-й выигранный сет на тысячниках со счетом 6:0, что составляет 11,3% от общего числа успешно сыгранных партий (266).

