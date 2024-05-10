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  4. «Он не продается». Жирона отказалась вести переговоры по трансферу Довбика
Испания
10 мая 2024, 17:50 |
1205
1

«Он не продается». Жирона отказалась вести переговоры по трансферу Довбика

Украинский форвард останется в клубе еще как минимум на год

10 мая 2024, 17:50 |
1205
1
«Он не продается». Жирона отказалась вести переговоры по трансферу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик останется в «Жироне» еще как минимум на год. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.

Агент Довбика Алексей Люндовский в последнее время общался с представителями различных больших европейских клубов, включая итальянские «Наполи» и «Ювентус».

Люндовский сообщил об интересе к его клиенту руководству «Жироны». Однако ответ был простым: Довбик не продается – как минимум, до конца следующего сезона.

Ранее сам Довбик прокомментировал интерес со стороны «Атлетико» Мадрид.

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Артем Довбик Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: AS
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Alex T
Если в лч попилят нормально, то в принципе только плюс для всех будет
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