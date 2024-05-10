«Он не продается». Жирона отказалась вести переговоры по трансферу Довбика

Форвард сборной Украины Артем Довбик останется в «Жироне» еще как минимум на год. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.

Агент Довбика Алексей Люндовский в последнее время общался с представителями различных больших европейских клубов, включая итальянские «Наполи» и «Ювентус».

Люндовский сообщил об интересе к его клиенту руководству «Жироны». Однако ответ был простым: Довбик не продается – как минимум, до конца следующего сезона.

Ранее сам Довбик прокомментировал интерес со стороны «Атлетико» Мадрид.