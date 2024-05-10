«Он не продается». Жирона отказалась вести переговоры по трансферу Довбика
Украинский форвард останется в клубе еще как минимум на год
Форвард сборной Украины Артем Довбик останется в «Жироне» еще как минимум на год. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.
Агент Довбика Алексей Люндовский в последнее время общался с представителями различных больших европейских клубов, включая итальянские «Наполи» и «Ювентус».
Люндовский сообщил об интересе к его клиенту руководству «Жироны». Однако ответ был простым: Довбик не продается – как минимум, до конца следующего сезона.
Ранее сам Довбик прокомментировал интерес со стороны «Атлетико» Мадрид.
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