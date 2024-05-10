Довбик лаконично прокомментировал интерес со стороны Атлетико

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Атлетико», а также рассказал, где его нынешняя команда собирается играть домашние матчи Лиги чемпионов.

- Пишут об интересе со стороны мадридского «Атлетико». Это только пишут?

- Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.

- Раздражают трансферные слухи?

- Обо всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.

- Помню, что ты болеешь за «Реал». Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.

- Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду уже поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как «Реал».

- С «Жироной» вы получили путевку в Лигу чемпионов. Домашние матчи будут на стадионе «Монтиливо» в Жироне? Потому что они же никогда в еврокубках не играли.

- Там есть нюансы относительно стадиона, хотят его увеличивать, расширять. Это нужно очень быстро сделать, пытаются сместить немного календарь, чтобы сыграть 7-8 первых матчей на выезде. Если не позволят, то, наверное, придется играть в Барселоне, – сказал Довбик.