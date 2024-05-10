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  4. Довбик лаконично прокомментировал интерес со стороны Атлетико
Испания
10 мая 2024, 14:34 |
1075
0

Довбик лаконично прокомментировал интерес со стороны Атлетико

Также Артем рассказал, где «Жирона» будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

10 мая 2024, 14:34 |
1075
0
Довбик лаконично прокомментировал интерес со стороны Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Атлетико», а также рассказал, где его нынешняя команда собирается играть домашние матчи Лиги чемпионов.

- Пишут об интересе со стороны мадридского «Атлетико». Это только пишут?
- Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.

- Раздражают трансферные слухи?
- Обо всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.

- Помню, что ты болеешь за «Реал». Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.
- Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду уже поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как «Реал».

- С «Жироной» вы получили путевку в Лигу чемпионов. Домашние матчи будут на стадионе «Монтиливо» в Жироне? Потому что они же никогда в еврокубках не играли.
- Там есть нюансы относительно стадиона, хотят его увеличивать, расширять. Это нужно очень быстро сделать, пытаются сместить немного календарь, чтобы сыграть 7-8 первых матчей на выезде. Если не позволят, то, наверное, придется играть в Барселоне, – сказал Довбик.

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Барселона УЕФА Жирона Артем Довбик Лига чемпионов трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги
Владимир Клепач Источник: ВЗбирна
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