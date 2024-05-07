Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне

УЕФА предлагает «Жироне» играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент Mundo Deportivo Алекс Луна.

«Нам удалось выяснить, что УЕФА якобы предлагает стимулы и помощь, чтобы «Жирона» сыграла в Лиге чемпионов в Барселоне. Тем не менее, клуб не подтвердил эту информацию.

Все это вполне логично. Почему?

УЕФА предпочитает Барселону за комфорт, вместимость, качество стадиона, безопасность, спонсорскую поддержку, качество телевизионных трансляций и удобства для приезжих клубов и болельщиков.

Окончательное решение, однако, официально не принято», – написал журналист.

Отметим, что «Жирона», которая впервые в истории вышла в ЛЧ, проводит домашние матчи на стадионе «Монтиливи». Арена может вместить 14 624 зрителей. ФК «Барселона» сейчас играет на «Олимпийском стадионе» (54 367 мест), обновленный «Камп Ноу» будет рассчитан на 105 тысяч зрителей.

Расстояние между городами Жирона и Барселона составляет около 100 км.