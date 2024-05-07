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  4. Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне
Испания
07 мая 2024, 12:30 |
2391
6

Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне

Клуб, за который играют Артем Довбик и Виктор Цыганков, пока не подтвердил эту информацию

07 мая 2024, 12:30 |
2391
6
Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА предлагает «Жироне» играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент Mundo Deportivo Алекс Луна.

«Нам удалось выяснить, что УЕФА якобы предлагает стимулы и помощь, чтобы «Жирона» сыграла в Лиге чемпионов в Барселоне. Тем не менее, клуб не подтвердил эту информацию.

Все это вполне логично. Почему?

УЕФА предпочитает Барселону за комфорт, вместимость, качество стадиона, безопасность, спонсорскую поддержку, качество телевизионных трансляций и удобства для приезжих клубов и болельщиков.

Окончательное решение, однако, официально не принято», – написал журналист.

Отметим, что «Жирона», которая впервые в истории вышла в ЛЧ, проводит домашние матчи на стадионе «Монтиливи». Арена может вместить 14 624 зрителей. ФК «Барселона» сейчас играет на «Олимпийском стадионе» (54 367 мест), обновленный «Камп Ноу» будет рассчитан на 105 тысяч зрителей.

Расстояние между городами Жирона и Барселона составляет около 100 км.

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Барселона УЕФА Жирона Лига чемпионов Артем Довбик Виктор Цыганков
Владимир Клепач Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 6
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nick07
навряд чи Жирона погодиться якщо їх стадіон проходить за вимогами УЄФА
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+2
George1
Весь час брехали що Жирону не допустятеь до ліги чемпіонів .Одна новина перекреслює попредню 
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0
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GloryUkraine
Хороша ідея.  
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0
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easterly
Ідея непогана, так. Але треба враховувати місцевих жителів, які захочуть побачити в живу ці матчі. Питання логістики можна вирішити.
В Німеччині, наприклад вболівальники "Штутгарта" їздять з Ульма, а це приблизно 100 км, але за рахунок налагодженної логістики, займає годину часу
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-1
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