Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» со счетом 4:2, гарантировала себе финиш в топ-4 Ла Лиги и выход в Лигу чемпионов.

Каталонская команда набрала 74 очка, обошла «Барселону» и стала второй.

«Атлетик» Бильбао, который идет 5-м, за четыре тура до конца отстает от «Жироны» на 13 очков, поэтому ниже четвертой позиции команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика уже не опустится.

Довбик забил 20 голов в сезоне Ла Лиги и лидирует в гонке лучших бомбардиров. У Цыганкова в сезоне 6 голов и 4 ассиста.

В сезоне 2024/25 стартует обновленный формат Лиги чемпионов без группового этапа, но с общей лигой на 36 команд.