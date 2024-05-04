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Испания
04 мая 2024, 21:36 | Обновлено 04 мая 2024, 22:01
10004
16

Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ

Цыганков и Довбик приложились к суперуспешному сезону

04 мая 2024, 21:36 | Обновлено 04 мая 2024, 22:01
10004
16
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
ФК Жирона. Довбик и Цыганков

«Жирона» в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» со счетом 4:2, гарантировала себе финиш в топ-4 Ла Лиги и выход в Лигу чемпионов.

Каталонская команда набрала 74 очка, обошла «Барселону» и стала второй.

«Атлетик» Бильбао, который идет 5-м, за четыре тура до конца отстает от «Жироны» на 13 очков, поэтому ниже четвертой позиции команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика уже не опустится.

Довбик забил 20 голов в сезоне Ла Лиги и лидирует в гонке лучших бомбардиров. У Цыганкова в сезоне 6 голов и 4 ассиста.

В сезоне 2024/25 стартует обновленный формат Лиги чемпионов без группового этапа, но с общей лигой на 36 команд.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 16
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C.Пеклов
Довбик наприкінці міг ще забити.та захисник вибив м'яча з лінії.А взагалі обидва наші зіграли добре,молодці!
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+8
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Gargantua
круто разобрали Барсу
в Мадриде хохочут наверное: Барселона стала второй командой не в Испании а в Каталонии 
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+5
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sahka1981
Молодці Жирона, з перемогою! Знову впевнено, як і в першому колі 4-2. Довбика і Циганкова з путівкою до ліги чемпіонів, Луніна з чемпіонством!
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+3
FunnyCat_____
Главное чтобы их МС летом не разобрал !
Могут и в ЛЧ еще попылить 
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+2
Pavel_i_CO
Просто красені. У всіх донбасосів, які, пророкували розгромну перемогу братської для них, сєпарської барсєлони, зараз неймовірний розрив матки) 
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+2
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Login_loginchuck
Гассаниге б место повыше, крутой тоже
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0
fedd1979
Постер без Довбика, це якось не того )))
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0
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