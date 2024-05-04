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  4. Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2024 19:30 – FT 4 : 2
Барселона
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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 21:31 | Обновлено 04 мая 2024, 23:01
8531
66

Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону

Команда Мичела досрочно завоевала путевку в Лигу чемпионов

04 мая 2024, 21:31 | Обновлено 04 мая 2024, 23:01
8531
66
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 34 тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби между «Жироной» и «Барселоной». «Блаугранас» подошли к принципиальной дуэли на второй позиции, опережая «бело-красных» на два очка. Победа в сегодняшнем противостоянии означала для «Жироны» не только выход на вторую позицию, но и досрочное завоевание путевки в Лигу чемпионов.

Начало матча стало потрясающим. Уже на 3-й минуте гости провели результативную атаку: после заброса от Ямала Кристенсен на линии штрафного принял мяч на грудь и вторым касанием с лёта нанес точный удар. «Жироне» понадобилась всего одна минута для того, чтобы сравнять результат. Мартин на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил на линию вратарской, откуда Довбик головой пробил в противоход голкиперу. Этот гол стал для украинца 20-м в дебютном для него сезоне в Ла Лиге.

«Блаугранас» продолжали играть агрессивно, много контролируя мяч и оказывая давление на штрафную соперников. Реакция Гассаниги помешала мячу оказаться в воротах после удара головой Кристенсена, который замкнул навес с углового. «Бело-красные», в свою очередь, отвечали контратаками. Одна из них завершилась скидкой Довбика на Цыганкова, после удара которого мяч попал в соперника. После еще одного удара Цыганкова Тер Штеген выручил свою команду. Едва не забил ударом головой Гюндоган: мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Getty Images/Global Images Ukraine

А перед перерывом хозяева поля снова оказались в роли отыгрывающихся. Гутьеррес на линии штрафной «Жироны» ударил по ноге Ямала, и арбитр после просмотра видеоповтора указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал Левандовски.

«Бело-красные» агрессивно начали вторую половину встречи, но и «блаугранас» проводили острые атаки. В то же время гости стали действовать осторожнее, пытаясь удержать нужный счет. А в середине второго тайма футболисты «Жироны» перевернули игру. Ужасной передачей к своим воротам Серхи Роберто воспользовался Довбик переадресовавший мяч Порту, который всего несколько секунд находился на поле после выхода на замену. Порту своим шансом воспользовался и сравнял счет. А через несколько мгновений автор второго гола «Жироны» сделал рывок по правому флангу и отпасовал мяч Гутьерресу, который с рикошетом отправил футбольный снаряд в цель.

Такое развитие событий ошеломило «блаугранас», а жиронцы на кураже продолжали бежать в атаку. И вскоре еще один мяч залетел в ворота «Барсы». Заброс в штрафную соперников все тот же Порту воплотил в потрясающий удар с лёта в дальний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

В оставшееся до финального свистка время «блаугранас» уже особо не боролись, хоть тренерский штаб гостей и пытался с помощью замен повлиять на ход поединка. А «бело-красные» вполне могли довести дело до разгрома. После удара Довбика свою команду спас Кунде, с линии ворот выбивший мяч.

«Жирона» одержала победу и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, успех «бело-красных» позволил мадридскому «Реалу» досрочно завоевать чемпионское звание. Сами же жиронцы продолжают вести борьбу за вице-чемпионство.

Ла Лига. 34 тур.

«Жирона» – «Барселона» – 4:2

Голы: Довбик (4), Порту (65, 75), Гутьеррес (67) – Кристенсен (3), Левандовски (45+1, пенальти)

Предупреждения: Араухо (39), Роберто (43)

«Жирона»: Гассанига – Э. Гарсия, Д. Лопес (Порту, 65), Блинд, Гутьеррес – Эррера, Алейш Гарсия – Цыганков (Коуту, 65), Мартин, Савио – Довбик.

«Барселона»: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Роберто (Ромеу, 79), Кристенсен (Рафинья, 69), Гюндоган - Ямал (Феликс, 84), Левандовски (Ферран Торрес, 79), Фермин (Педри, 69).

Стадион «Эстади Монтиливи»

ЖИРОНА – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 66
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Viktor Shuper
матч топіще. Довбик сподіваюсь закінчить сезон в статусі найкращого бомбардира 
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+10
Boodya
Вітаю всіх, хто вболівав за Жирону 
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+9
FunnyCat_____
фани шахтера кстати походу  в большинстве за Барсу были
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+7
FunnyCat_____
о Федя таки вылез 
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+6
avk2307
Де Фанькін Кот 2-0?
Як завжди пропав?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Trent78
Жирона с Лигой Чемпионов!!! Красавцы!💪💪💪
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+5
AleksDnipro
За всієї поваги до інших українських легіонерів, але Довбик та Лунін — це зовсім інший рівень, рівень екстра-класу.
Чи був у нас форвард, який є найкращим бомбардиром ЛаЛіги? Ніколи.
Чи був у нас футболіст, який є основним воротарем найсильнішого клубу світу? Ніколи.
Ці хлопці з великим відривом попереду, і надалі прогресуватимуть. На них покладено великі надії, і сподіваюся, що вони їх виправдають на Євро.
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+5
Показать Скрыть 12 ответов
Zander
А где акакий с прогнозом 1-3? Бухает? 
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+4
FunnyCat_____
нынешнее открытие сезона и приятно что при участии двух украинских игроков!
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+4
Cityzen83
Четвертий гол Жирони - це просто фантастика!!!
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+4
sahka1981
Молодці! Двічі Барсу по 4-2 перемогли. Путівка в лігу чемпіонів дострокова!
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+3
Engineer
Месси, вернись!))
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+3
C.Пеклов
Довбик наприкінці міг ще забити.та захисник вибив м'яча з лінії.А взагалі обидва наші зіграли добре,молодці!
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+3
Болела
Блін. Тут навіть і розбирати не хочеться нічого. Яке ж естетичне задоволення приносить така гра. І такі емоції. Жирона якусь казку дарує , маленьке диво, накшталт Лестера. Подякували Рудому і Довбінйо
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+2
antt
Після першого тайму важко було подумати про такий результат матчу.  Дійсно успішний матч для жирони в боротьбі за друге місце. Але конкуренти від довбика все таки не відстають.
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+2
avk2307
Завтра все  и АК 228 и Шева и фанькин кот отпишут. Сегодня они проиграли ставки, и просто тупо не решаются признать
А вместо них Коробка Виктор,Ua usa, Otsosity
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+1
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OKs100
Барселона хотя бы раз в своей истории становилась командой номер два в Каталонии по итогам Ла Лиги?
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+1
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_Per4ecter_
Порту трохи передав вітання Зінедіну Зідану своїм четвертим забитим м'ячем.
Жироні вітання з ЛЧ. Ну, і наші осторонь не залишилися. Добряче так приклалися до цього історичного успіху.
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+1
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ash
Треба боротися за срібло!
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+1
Диванний Експерт
Spirt.ua!!!! Маю крутий заголовок для вас!!! Починайте так…- Стало відомо обличчя (такого-то) після …. в далі любий текст. Не дякуйте.
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0
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