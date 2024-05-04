Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону

В центральном поединке 34 тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби между «Жироной» и «Барселоной». «Блаугранас» подошли к принципиальной дуэли на второй позиции, опережая «бело-красных» на два очка. Победа в сегодняшнем противостоянии означала для «Жироны» не только выход на вторую позицию, но и досрочное завоевание путевки в Лигу чемпионов.

Начало матча стало потрясающим. Уже на 3-й минуте гости провели результативную атаку: после заброса от Ямала Кристенсен на линии штрафного принял мяч на грудь и вторым касанием с лёта нанес точный удар. «Жироне» понадобилась всего одна минута для того, чтобы сравнять результат. Мартин на левом фланге на замахе обыграл оппонента и навесил на линию вратарской, откуда Довбик головой пробил в противоход голкиперу. Этот гол стал для украинца 20-м в дебютном для него сезоне в Ла Лиге.

«Блаугранас» продолжали играть агрессивно, много контролируя мяч и оказывая давление на штрафную соперников. Реакция Гассаниги помешала мячу оказаться в воротах после удара головой Кристенсена, который замкнул навес с углового. «Бело-красные», в свою очередь, отвечали контратаками. Одна из них завершилась скидкой Довбика на Цыганкова, после удара которого мяч попал в соперника. После еще одного удара Цыганкова Тер Штеген выручил свою команду. Едва не забил ударом головой Гюндоган: мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

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А перед перерывом хозяева поля снова оказались в роли отыгрывающихся. Гутьеррес на линии штрафной «Жироны» ударил по ноге Ямала, и арбитр после просмотра видеоповтора указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал Левандовски.

«Бело-красные» агрессивно начали вторую половину встречи, но и «блаугранас» проводили острые атаки. В то же время гости стали действовать осторожнее, пытаясь удержать нужный счет. А в середине второго тайма футболисты «Жироны» перевернули игру. Ужасной передачей к своим воротам Серхи Роберто воспользовался Довбик переадресовавший мяч Порту, который всего несколько секунд находился на поле после выхода на замену. Порту своим шансом воспользовался и сравнял счет. А через несколько мгновений автор второго гола «Жироны» сделал рывок по правому флангу и отпасовал мяч Гутьерресу, который с рикошетом отправил футбольный снаряд в цель.

Такое развитие событий ошеломило «блаугранас», а жиронцы на кураже продолжали бежать в атаку. И вскоре еще один мяч залетел в ворота «Барсы». Заброс в штрафную соперников все тот же Порту воплотил в потрясающий удар с лёта в дальний угол.

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В оставшееся до финального свистка время «блаугранас» уже особо не боролись, хоть тренерский штаб гостей и пытался с помощью замен повлиять на ход поединка. А «бело-красные» вполне могли довести дело до разгрома. После удара Довбика свою команду спас Кунде, с линии ворот выбивший мяч.

«Жирона» одержала победу и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, успех «бело-красных» позволил мадридскому «Реалу» досрочно завоевать чемпионское звание. Сами же жиронцы продолжают вести борьбу за вице-чемпионство.

Ла Лига. 34 тур.

«Жирона» – «Барселона» – 4:2

Голы: Довбик (4), Порту (65, 75), Гутьеррес (67) – Кристенсен (3), Левандовски (45+1, пенальти)

Предупреждения: Араухо (39), Роберто (43)

«Жирона»: Гассанига – Э. Гарсия, Д. Лопес (Порту, 65), Блинд, Гутьеррес – Эррера, Алейш Гарсия – Цыганков (Коуту, 65), Мартин, Савио – Довбик.

«Барселона»: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Роберто (Ромеу, 79), Кристенсен (Рафинья, 69), Гюндоган - Ямал (Феликс, 84), Левандовски (Ферран Торрес, 79), Фермин (Педри, 69).

Стадион «Эстади Монтиливи»

ЖИРОНА – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА