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Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2024 19:30 - : -
Барселона
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Испания
04 мая 2024, 02:59 | Обновлено 04 мая 2024, 03:09
36
0

Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

04 мая 2024, 02:59 | Обновлено 04 мая 2024, 03:09
36
0
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая на «Монтиливи» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Жирона – Барселона

Жирона

Команда все-таки ставит на уши все футбольное руководство УЕФА. Еще осенью говорили о том, что ее не хотят пускать в Лигу чемпионов, так как у проекта те же владельцы, что и у Манчестер Сити. Но тогда это было теоретической перспективой, а сейчас более-менее понятно, что, упустив все-таки лидерство, удерживаемое в первом круге, подопечные Мичела Санчеса все-таки финишируют в топ-4 Примеры. Особенно выделяется, безусловно, Довбик: пришедший из УПЛ нападающий, ранее не выступавший в топ-чемпионатах, реально претендует на звание лучшего бомбардира в Испании. Правда, его клуб сейчас частенько проигрывает, особенно в гостях, хотя дома старается брать по максимуму очки. С Лас-Пальмасом оформили 2:0, с очередным мячом голеадора, пусть даже он там реализовал пенальти.

Барселона

Клуб окончательно испортил себе сезон в апреле. И, по сути, все сломала одна ошибка, на этот раз в виде необязательного удаления Араухо в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. При том, что к тому моменту сине-гранатовые после победы в Париже открыли счет дома! В итоге они получили 1:4 от ПСЖ. А потом и в Эль Класико, хорошо начав, проиграли. Лапорта требует переигровку, все обсуждает, был ли гол, или Лунин выгреб мяч из ворот, пока он не пересек линию. Но понятно в любом случае, что проиграно все турниры, и по делу. Впрочем, крепкую Валенсию сумели на своем поле в прошлом туре обыграть достаточно уверенно, 4:2. Но стоит помнить, что лос чес там доигрывали вдесятером.

Статистика личных встреч

После возвращение в Примеру жиронцы все лучше играли со своим соседом. Сначала уступили 0:1, потом была нулевая ничья, а в декабре победили в гостях у гранда 4:2.

Прогноз

GGBET считает пару примерно равной по силам. Это точно должен быть довольно зрелищный спор, так что ставим на итого больше 3,0 голов (коэффициент - 1,66).

GG.BET
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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