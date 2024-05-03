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Жирона
04.05.2024 19:30 - : -
Барселона
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Испания
03 мая 2024, 18:29 | Обновлено 03 мая 2024, 18:30
307
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Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 34 тура испанской Ла Лиги

03 мая 2024, 18:29 | Обновлено 03 мая 2024, 18:30
307
0
Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 мая, состоится поединок 34 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Матч пройдет в Жироне на «Эстади Монтиливи», игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Барса» занимает вторую позицию турнирной таблицы, на два очка опережая «Жирону». Вместе с тем, «бело-красные» находятся в шаге от завоевания места в Лиге чемпионов. В прошлом туре «блаугранас» одержали домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 4:2, а жиронцы справились на выезде с «Лас Пальмасом» – 2:0. В первом круге «Жирона» обыграла «Барселону» со счетом 4:2. В том поединке отличились и украинские игроки «бело-красных»: один из голов забил Довбик, а результативную передачу ему отдал Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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