В субботу, 4 мая, состоится поединок 34 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Матч пройдет в Жироне на «Эстади Монтиливи», игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

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«Барса» занимает вторую позицию турнирной таблицы, на два очка опережая «Жирону». Вместе с тем, «бело-красные» находятся в шаге от завоевания места в Лиге чемпионов. В прошлом туре «блаугранас» одержали домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 4:2, а жиронцы справились на выезде с «Лас Пальмасом» – 2:0. В первом круге «Жирона» обыграла «Барселону» со счетом 4:2. В том поединке отличились и украинские игроки «бело-красных»: один из голов забил Довбик, а результативную передачу ему отдал Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.