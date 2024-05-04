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Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2024 19:30 – FT 4 : 2
Барселона
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Испания
04 мая 2024, 23:15 |
3888
0

Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас

«Жирона» обыграла «сине-гранатовых» со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги

04 мая 2024, 23:15 |
3888
0
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинские футболист «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.

Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.

После завершения встречи главным тренер жиронцев Мичел провел пресс-конференцию:

Лига чемпионов: «Это что-то замечательное, надеюсь, это всем понравится. Это невероятно. У нас 74 очка. Невероятно, что сделали эти игроки. Мы проделали такую ​​работу, и она прекрасна. Проект замечательный, мы работаем спокойно и требовательно и с командой игроков, которые хотят расти. Именно поэтому мы прошли со второго места в Лигу чемпионов, и это заслуженно. Мы заработали 74 очка, что является крутым результатом. Проект, стоящий за этим, очень большой. Они позволили нам работать и расти каждый день. Вы выходите в Лигу Чемпионов, обыгрывая «Барсу»... опережая их... Каждый день прекрасен во всех сферах, как на профессиональном, так и на личном уровне. Я часть очень хорошего проекта».

Подход: «Нам было сложно с ними ужиться, но после счёта 2:2 мы отпустили мяч. Я очень рад за игроков. До 60-й минуты «Барса» была лучше – 2:2. Мы действовали агрессивно. Мы это заслужили. После гола Порту команда провела невероятные 20 минут на прекрасном уровне. Гол Порту – лучший гол в Ла Лиге. Выход в Лигу чемпионов с этой целью отражает то, чем мы являемся как клуб. Впереди нас ждут испытания, но мы должны насладиться этим испытанием, историческим и невероятным. Игроки вошли в историю Жироны».

Работа: «В разговоре я использовал слово «наследие». Что касается тренера… Я хочу передать эту страсть своим игрокам».

Цели: «Осталось четыре тура, и мы вторые. Мы должны получать удовольствие. Гол Порту — лучшее выражение попадания в Лигу чемпионов. Они попросили у меня три выходных, и я сказал им «нет», мы играем в пятницу. У нас есть мечта. На кону стоит вторая позиция, за которую нам придется бороться, и мы не можем позволить ей ускользнуть.

Порту: «То, что сделал Порту, невероятно. Его менталитет тотален. Его чувство принадлежности невероятно. Посмотрите, как он выходит из себя после того, как на днях забил гол и остался на скамейке запасных. Это его душа, его сердце, его желание продолжать. Поддерживать команду, отдает ли он все силы, играет или нет. Это лучшее выражение футболиста».

Испытание: «То, что мы сделали в этом году, невероятно, исторично. Преодолеть это? Мы в одном шаге от того, чтобы наш игрок стал лучшим бомбардиром. Пичичи Довбика – это еще одна цель, также мы будем защищать вторую позицию. Следующий шаг – выиграть титул. С «Жироной» это сложная задача. Нам предстоит Лига Чемпионов, Кубок, Ла Лига… иногда мечты сбываются».

Видеообзор матча Жирона – Барселона – 4:2

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Marca
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