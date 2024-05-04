Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинские футболист «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 8.2 баллов, а Цыганков получил 6.1.

За матч Довбик, помимо гола и голевой передачи, 16 раз коснулся мяча, отдал 5 точных передач из 7 (71%), дважды пробил в створ ворот, выиграл 1 единоборство из 4, 7 раз потерял владение, 1 раз оказался в офсайде и 1 раз отобрал мяч у соперника.

Цыганков за 65 минут 29 раз коснулся мяча, отдал 15 точных передач из 18 (83%), 1 раз заблокировал удар, выиграл 1 единоборство из 3 и 1 раз отобрал мяч у соперника.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля и ассиста в составе «Жироны» Кристиан Португес (Порту) – 9.1.

Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Барселона – 4:2