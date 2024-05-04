Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».
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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».
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Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая
Жирона – Барселона – 4:2
Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьеррес, 67 – Кристенсен, 3, Левандовски, 45+2 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Кристенсен, 3 мин.
ГОЛ! 1:1, Довбик, 4 мин.
ГОЛ! 1:2 Левандовски, 45+2 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.
ГОЛ! 3:2 Гутьеррес, 67 мин.
ГОЛ! 4:2 Порту, 74 мин.
События матча
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