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  4. Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2024 19:30 – FT 4 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 мая 2024, 21:40 | Обновлено 04 мая 2024, 22:08
11838
2

Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24

04 мая 2024, 21:40 | Обновлено 04 мая 2024, 22:08
11838
2
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых».

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2023/24. 34-й тур. 4 мая

Жирона – Барселона – 4:2

Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьеррес, 67 – Кристенсен, 3, Левандовски, 45+2 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Кристенсен, 3 мин.

ГОЛ! 1:1, Довбик, 4 мин.

ГОЛ! 1:2 Левандовски, 45+2 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Порту, 65 мин.

ГОЛ! 3:2 Гутьеррес, 67 мин.

ГОЛ! 4:2 Порту, 74 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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olejio
Четвертий гол, просто казка
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+2
zhyr
Тут більше Барса програла, ніж Жирона виграла))) Були моменти забивати, але привезли собі 2 голи))
Ответить
-3
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