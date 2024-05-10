Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны
«Атлетико Мадрид хочет подписать Артема Довбика и может распрощаться с Моратой и Депаем
Мадридский клуб «Атлетико» очень хочет подписать 26-летнего украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.
Как сообщает El Gol Digital, столичный гранд готов распрощаться с двумя лидерами команды: Альваро Моратой и Мемфисом Депаем.
Благодаря уходам Мораты и Депая «Атлетико» разгрузит фонд заработной платы и сможет позволить себе привлечь средства для подписания нападающего сборной Украины. «Матрасники» готовы выплатить жиронцам 28 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле Артема. Правда, ранее сообщалось, что отступные в контракте Довбика выросли до 50 млн евро.
В сезоне 2023/24 Довбик отыграл 32 матча за «Жирону» в чемпионате Испании, забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.
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