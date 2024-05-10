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Испания
10 мая 2024, 02:29 |
174
0

Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны

«Атлетико Мадрид хочет подписать Артема Довбика и может распрощаться с Моратой и Депаем

10 мая 2024, 02:29 |
174
0
Европейский гранд готов отказаться от лидеров ради украинской звезды Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридский клуб «Атлетико» очень хочет подписать 26-летнего украинского форварда каталонской «Жироны» Артема Довбика.

Как сообщает El Gol Digital, столичный гранд готов распрощаться с двумя лидерами команды: Альваро Моратой и Мемфисом Депаем.

Благодаря уходам Мораты и Депая «Атлетико» разгрузит фонд заработной платы и сможет позволить себе привлечь средства для подписания нападающего сборной Украины. «Матрасники» готовы выплатить жиронцам 28 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле Артема. Правда, ранее сообщалось, что отступные в контракте Довбика выросли до 50 млн евро.

В сезоне 2023/24 Довбик отыграл 32 матча за «Жирону» в чемпионате Испании, забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Даниил Агарков Источник: El Gol Digital
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