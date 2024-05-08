Клаусула Довбика тайно выросла. Сколько теперь стоит форвард?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Футбол 24, сумма отступных за Довбика выросла и сейчас составляет 50 миллионов евро. Но в случае активации пункта о выкупе Артема «Жирона» не сможет получить всей суммы, ведь каталонцы обладают 70% прав на украинца. На остальные 30% от сумы трансфера претендуют «Днепр-1» и «Митьюлланд».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что клаусула за украинского нападающего составляет 28 миллионов евро, Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн. евро.