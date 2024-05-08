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  4. Клаусула Довбика тайно выросла. Сколько теперь стоит форвард?
Испания
08 мая 2024, 19:46 | Обновлено 08 мая 2024, 20:21
1835
2

Клаусула Довбика тайно выросла. Сколько теперь стоит форвард?

«Жирона» оценивает украинца в 50 миллионов евро

08 мая 2024, 19:46 | Обновлено 08 мая 2024, 20:21
1835
2
Клаусула Довбика тайно выросла. Сколько теперь стоит форвард?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации Футбол 24, сумма отступных за Довбика выросла и сейчас составляет 50 миллионов евро. Но в случае активации пункта о выкупе Артема «Жирона» не сможет получить всей суммы, ведь каталонцы обладают 70% прав на украинца. На остальные 30% от сумы трансфера претендуют «Днепр-1» и «Митьюлланд».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что клаусула за украинского нападающего составляет 28 миллионов евро, Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн. евро.

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Alexey75
Интересно получается: Жирона продаст Довбика, но деньги делят на три клуба. После следующей продажи будет 4 клуба, потом 5 и так далее. 
Пусть Довбик только растёт в цене))
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