Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации El gol Digital, одним из главных претендентов на подписание Довбика является мадридский «Атлетико», который готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро. Игроком также активно интересуется «Челси». Отмечается, что клаусула за украинского нападающего сейчас составляет 28 миллионов евро, однако источник сообщает, что Артем может уже в ближайшее время заключить с «Жироной» новый контракт, где будет прописана сумма отступных в размере 100 млн.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.