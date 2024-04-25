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Испания
25 апреля 2024, 21:21 | Обновлено 25 апреля 2024, 21:23
2432
3

Стало известно, за сколько Наполи планирует купить украинскую звезду Жироны

Артем Довбик заинтересовал итальянский клуб

25 апреля 2024, 21:21 | Обновлено 25 апреля 2024, 21:23
2432
3
Стало известно, за сколько Наполи планирует купить украинскую звезду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Вчера, 24 апреля, итальянские СМИ сообщили, что нападающим заинтересовался «Наполи». Артем может стать заменой звездного форварда Виктора Осимхена. По информации портала Fichajes, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 35 матчей, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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Gargantua
ого
я думаю, никто больше не даст.
если не утка, то быть Артему в Наполи.
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+1
Ron Noiill
Звідки в них гроші, вони ж сундукова за 150 купляють?
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0
OLIK LESYK
не дай бог!!!
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0
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