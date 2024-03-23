Итальянский гранд не отказался от Судакова. Известно, какую сумму предложат

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, действующий чемпион Италии «Наполи» снова попытается подписать украинца в следующее трансферное окно. Прошлой зимой «Шахтер» отклонил предложение неаполитанцев в размере 40 миллионов евро и теперь итальянский гранд готов предложить 55 миллионов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Судакова 127 миллионов фунтов стерлингов.