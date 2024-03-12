Гвардиоле интересен талант сборной Украины. Ман Сити придется раскошелиться
Георгий Судаков заинтересовал «Манчестер Сити»
21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских топ-клубов.
По информации английского издания Daily Express, велика вероятность, что талантливый украинец продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Отмечается, что игроком интересуется «Ливерпуль», однако недавно подписать Георгия изъявил желание и «Манчестер Сити». Сообщается, что за Георгия придется заплатить 127 миллионов фунтов стерлингов и этим «горожане» могут установить свой трансферный рекорд.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».
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Це дійсно те що шукає переможець ЛЧ і один з найсильніших клубів планети? Чи я щось не розумію?
Уважаемое спорт. Юа ради ваших новостей пожалуйста добавьте гифки, новые анимации, не должны эмоции быть сухими и черствыми.
За 127млн Шахтар може собі його залишити)