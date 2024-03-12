Гвардиоле интересен талант сборной Украины. Ман Сити придется раскошелиться

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации английского издания Daily Express, велика вероятность, что талантливый украинец продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Отмечается, что игроком интересуется «Ливерпуль», однако недавно подписать Георгия изъявил желание и «Манчестер Сити». Сообщается, что за Георгия придется заплатить 127 миллионов фунтов стерлингов и этим «горожане» могут установить свой трансферный рекорд.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».