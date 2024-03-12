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  4. Гвардиоле интересен талант сборной Украины. Ман Сити придется раскошелиться
Англия
12 марта 2024, 09:04 |
2000
13

Гвардиоле интересен талант сборной Украины. Ман Сити придется раскошелиться

Георгий Судаков заинтересовал «Манчестер Сити»

12 марта 2024, 09:04 |
2000
13
Гвардиоле интересен талант сборной Украины. Ман Сити придется раскошелиться
УАФ. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

По информации английского издания Daily Express, велика вероятность, что талантливый украинец продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Отмечается, что игроком интересуется «Ливерпуль», однако недавно подписать Георгия изъявил желание и «Манчестер Сити». Сообщается, что за Георгия придется заплатить 127 миллионов фунтов стерлингов и этим «горожане» могут установить свой трансферный рекорд.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».

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Георгий Судаков Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Daily Express
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Комментарии 13
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justhateme
23 матчі, 6 результативних дій в нашій "потужній" УПЛ.
Це дійсно те що шукає переможець ЛЧ і один з найсильніших клубів планети? Чи я щось не розумію?
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+3
Первый Среди Равных
Я бачу, чим гірше Судаков грає, тим більше європейських грандів ним цікавляться )
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+2
Умник
Покажите лицо Кевина де Брюйне.
Уважаемое спорт. Юа ради ваших новостей пожалуйста добавьте гифки, новые анимации, не должны эмоции быть сухими и черствыми.
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+1
D1927K
Я бачу починається розкрут Судакова тільки я не розумію за рахунок чого такі ціни, окрім клаусули?
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+1
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Maxcrimea10
Хто таку наркоманську цiну вигадав?
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+1
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Boodya
Якщо і будуть торгуватись за Судакова, то 25млн це стеля.
За 127млн Шахтар може собі його залишити)
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+1
Korkust
127 млн? Це прикол такий, Чи що!? Звідки така сума взагалі береться! Максимум, що зможуть вижати, це 60 і то не факт! 
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0
ViAn
Гучна заява... Всі хочуть Судакова... 127 - мало... 140 дає Баварія, ПСЖ готується активувати клуасулу 150... І тут з'являється Буткевич і дає 200 нанайських зайчиків для розрахунку ними в АТБ..., сторони радіють і підписують найгучніший зайчиковий трансфер міжсезоння... 
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