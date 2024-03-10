Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?

Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Об этом сообщает популярное испанское издание Mundo Deportivo. По информации источника, «сине-гранатовым» нравится уровень футбола от украинца из-за его атакующих способностей, видения игры и умелого дриблинга.

Однако «Барселона» далеко не единственный кандидат на трансфер Судакова. Источник утверждает, что украинца хотят подписать еще как минимум 3 европейских гранда: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Mundo Deportivo утверждает, что в гонке за звезду «горняков» лидирует «Ливерпуль». «Скаузеры» готовы отдать 150 миллионов евро, которые якобы прописаны в качестве клаусулы в его контракте. Что касается «Барселоны», то максимум, что она может предложить – 50 миллионов евро. Такая сумма явно не устроит руководство донецкого клуба.

О финансовых предложениях от «Манчестер Сити» и «Баварии» источник не сообщил.

В текущем сезоне на счету Судакова 23 матча во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист.

Ранее Судаков в интервью итальянскому журналисту рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.