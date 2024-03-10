Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
«Барселона», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Бавария» хотят подписать Георгия из «Шахтера»
Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
Об этом сообщает популярное испанское издание Mundo Deportivo. По информации источника, «сине-гранатовым» нравится уровень футбола от украинца из-за его атакующих способностей, видения игры и умелого дриблинга.
Однако «Барселона» далеко не единственный кандидат на трансфер Судакова. Источник утверждает, что украинца хотят подписать еще как минимум 3 европейских гранда: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».
Mundo Deportivo утверждает, что в гонке за звезду «горняков» лидирует «Ливерпуль». «Скаузеры» готовы отдать 150 миллионов евро, которые якобы прописаны в качестве клаусулы в его контракте. Что касается «Барселоны», то максимум, что она может предложить – 50 миллионов евро. Такая сумма явно не устроит руководство донецкого клуба.
О финансовых предложениях от «Манчестер Сити» и «Баварии» источник не сообщил.
В текущем сезоне на счету Судакова 23 матча во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист.
Ранее Судаков в интервью итальянскому журналисту рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.
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У луганского клуба есть долги перед игроками
Но в топ-4 лондонцы не поднимаются
🤣🤣🤣
за каждый клуб по пол года. Главное - Шахта в прибыли.