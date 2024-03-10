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  4. Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 16:31 |
3649
55

Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?

«Барселона», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Бавария» хотят подписать Георгия из «Шахтера»

10 марта 2024, 16:31 |
3649
55
Четыре европейских гранда интересуются Судаковым. Кто даст €150 миллионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Об этом сообщает популярное испанское издание Mundo Deportivo. По информации источника, «сине-гранатовым» нравится уровень футбола от украинца из-за его атакующих способностей, видения игры и умелого дриблинга.

Однако «Барселона» далеко не единственный кандидат на трансфер Судакова. Источник утверждает, что украинца хотят подписать еще как минимум 3 европейских гранда: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Mundo Deportivo утверждает, что в гонке за звезду «горняков» лидирует «Ливерпуль». «Скаузеры» готовы отдать 150 миллионов евро, которые якобы прописаны в качестве клаусулы в его контракте. Что касается «Барселоны», то максимум, что она может предложить – 50 миллионов евро. Такая сумма явно не устроит руководство донецкого клуба.

О финансовых предложениях от «Манчестер Сити» и «Баварии» источник не сообщил.

В текущем сезоне на счету Судакова 23 матча во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист.

Ранее Судаков в интервью итальянскому журналисту рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

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Барселона Ливерпуль Шахтер Донецк Манчестер Сити Бавария Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 55
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AK.228
1 квітня нібито не скоро 
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+13
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Serhii P.
За 150 млн. євро смішно, звичайно. Його реальна ціна - 20-25 млн. євро
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+8
ortomir
Варіант з Мудриком пройшов. Але челсі лише одне таке на весь світ.
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+7
Дані Рохас
После Мудрика врядли кто-то столько заплатит. Разве что в будущем после пары успешных кейсов. Сильно репутация подмочена
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+7
Milan1990
Я так понимаю, заказчики и спонсоры этих статей про 150 млн, Срна и Палкин))))))Какие 150 млн. После мудрика не дадут и 50) и правильно сделают.
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+7
Dfuu
Як ви набридли з цим Судаковим. Він нікому не потрібен. 
Ответить
+6
Fant24
Трепачи 
Ответить
+6
sergio_terry
Клоуни донецькі
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+6
Wlad West
Один раз прокатило, второго не будет.
Ответить
+6
turist86
Палкін проплатив пару тисяч "Мундо Депортіво", і думає, хто перший клюне? 
Ответить
+6
Saar
4 голи і 1 асист 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Ответить
+5
Saar
Тобто, чим гірше гравець грає, тим дорожче за нього дають!????🤣🤣 Статистика Судакова в УПЛ приблизна сотні інших футболістів УПЛ!
Ответить
+5
PUMA
На каких дегенератов такие вбросы рассчитаны (Отсосити) не считаем ему даже до дегенерата далеко 
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+5
Gargantua
выпускайте Фабрицио Романо с инсайдами, что конкуренты готовы платить 200 и надо поспешить поднять цену чтобы не упустить клиента
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
У цих чотирьох грандів синдром "Челсі" , чи  менеджер по трансферах Челсі підробляє і в даних чотирьох клубах на півставки !?🤣🤣🤣🤣 Досвід з Мудриком -вражає🤣🤣🤣
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+4
samird
Це вже навіть не смішно. Я розумію, що в Шахтаря маркетинговий напрям на топ-рівні (без сарказму) по організації та фінансуванню. Але ж треба й міру знати. Якщо Георгій до кінця сезону забʼє 15-20 голів та віддасть 15-20 пасів в УПЛ, потім виграє Чемпіонат Європи (де стане МВП), а потім Олімпіаду (теж МВП), тоді дійсно - МОЖЕ і буде 150. але щось я якось сумніваюсь. Поки це 18-20 з урахуванням потенціалу (який ще потрібно реалізувати). 
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+4
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Burevestnik
те 4 клуба скинутся по 37, 5 ляма и будет Жора по очереди играть
за каждый клуб по пол года. Главное - Шахта в прибыли.   
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+4
locator-x
Ліаерпуль не цікавиться Судаковим навіть за 15. Поки що. Це вже гон.
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+4
Pavel_i_CO
Лугандони немиті на піар Суднакова витратили вже більше, ніж зароблять))
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+4
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Умник
Полесье 160 даст
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+3
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