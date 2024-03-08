АПЛ или Серия А? Судаков рассказал, где хочет играть

Центральный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков пообщался с итальянскими журналистами, ответив на ряд вопросов, касающихся национальной команды и своего ближайшего будущего.

- 21 марта вам предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной: насколько важно для вас было бы участие на Евро-2024 со своей сборной в этот трудный для вашей страны момент?

- Я думаю, что участие в чемпионате Европы – это всегда приятный результат для Украины. И в этот момент это будет означать даже больше: это будет двойной мотивацией представлять свою сборную в Германии, демонстрируя, какая мы сильная команда и такая же сильная нация в такие трудные для нашей страны времена.

- Каково это осознавать, что тебя считают одним из лучших молодых европейских талантов?

- Приятно осознавать, что у меня есть такое признание, но я продолжаю работать и не думаю об этом.

- Кто из великих футболистов вас вдохновляет?

- Мне нравится манера игры Луки Модрича, затем Фил Фоден – великий футболист, демонстрирующий фантастические качества. И я также могу упомянуть Бареллу.

- Что вам в них особенно нравится?

- Они все очень креативные, отличные футболисты, которые уже долгое время демонстрируют невероятную игру на высоком уровне. Если говорить о Модриче, то он уже 15 лет делает определенные вещи в топ-турнирах. Барелла и Фоден моложе, но они играют на высоком уровне уже как минимум 5 лет, и это что-то фантастическое.

- Выступления в Премьер-лиге – мечта многих футболистов, но если бы вы получили подходящее предложение от большого итальянского клуба, вы бы его рассмотрели?

- Определенно. Как вы сказали, Премьер-лига – невероятная лига, но прежде всего я хочу играть в одной из пяти лучших лиг, и Италия в этом смысле не является исключением.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался зимой от предложения «Наполи» по Судакову на 40 миллионов евро, так как был уверен, что в будущем сможет выручить от продажи хавбека большую сумму.