Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 14:59 |
1093
7

Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро

Такую сумму в январе «горнякам» действительно предлагал «Наполи»

01 марта 2024, 14:59 |
1093
7
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
shakhtar.com. Георгий Судаков (справа)

Действующий чемпион Италии «Наполи» в январе выходил на руководство «Шахтера» с предложением купить за 40 миллионов евро центрального хавбека «горняков» Георгия Судакова.

Однако донецкий клуб ответил отказом на такое предложение, а вскоре объявил о подписании с Судаковым нового контракта.

По информации источника, «Шахтер» отказал «Наполи» в продаже Судакова потому, что уже вел переговоры с хавбеком о продлении контракта и в будущем намерен выручить от ухода футболиста значительно большую сумму.

В итоге «Наполи» ограничился тем, что арендовал у «Борнмута» с опцией выкупа Хамеда Траоре, который пока в 2 матчах в рамках Серии А голевыми действиями не отличался.

По теме:
Источник: саудовский клуб готовит очень щедрое предложение Де Брюйне
Больше 5 млн евро. Заря оценила своего ключевого игрока
Палкин рассказал об источниках финансирования Шахтера
Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Napoli Magazine
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги
Футбол | 01 марта 2024, 14:10 0
Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги
Босния перед матчем с Украиной получила усиление из Бундеслиги

Защитник «Кельна» Хусейнбашич прошлым летом выступал за Германию на молодежном Евро

ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
Футбол | 29 февраля 2024, 20:31 0
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»

Звездный футболист не унывает

Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Футбол | 01.03.2024, 09:50
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Футбол | 01.03.2024, 11:35
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Не дуже вірю, що за нього реально пропонували 40 млн а не 15-20 млн і бонуси, як з Мудриком (якщо в принципі фігурували ті 40 млн)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ulefka
Ну і байки придумали
Ответить
+1
Виктор Войцеховский
Потому, что давали 15, потому и отказались продать за 40. Клоуны
Ответить
0
FunnyCat_____
Ответить
0
zelc006
Тілки за 100, як Мудрика! Лохи знайдуться обовьязково....
Ответить
0
Swed
За 40 пусть Гармаша купят.)))    Если Украина попадёт на чемпионат, то цена Судакова резко вырастет.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 144
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 20
Футбол
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
Легендарная экс-биатлонистка попробует себя в роли телеэксперта
28.02.2024, 20:46
Биатлон
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем