Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро

Действующий чемпион Италии «Наполи» в январе выходил на руководство «Шахтера» с предложением купить за 40 миллионов евро центрального хавбека «горняков» Георгия Судакова.

Однако донецкий клуб ответил отказом на такое предложение, а вскоре объявил о подписании с Судаковым нового контракта.

По информации источника, «Шахтер» отказал «Наполи» в продаже Судакова потому, что уже вел переговоры с хавбеком о продлении контракта и в будущем намерен выручить от ухода футболиста значительно большую сумму.

В итоге «Наполи» ограничился тем, что арендовал у «Борнмута» с опцией выкупа Хамеда Траоре, который пока в 2 матчах в рамках Серии А голевыми действиями не отличался.